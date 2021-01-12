Caixa libera saque do auxílio emergencial para 3,5 milhões nesta quarta (13)

Fila na agência da Caixa Econômica Federal para retirada do benefício do Governo Federal na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

os nascidos em junho que fazem parte do ciclo de pagamentos do benefício ou que estão no grupo dos aprovados em dezembro e que estão no calendário do auxílio residual. Nesta quarta-feira (13), a Caixa Econômica Federal libera o saque dos recursos do auxílio emergencial para 3,5 milhões de pessoas. Agora, vão poder ter o dinheiro em mãosque fazem parte do ciclo de pagamentos do benefício ou que estão no grupo dos aprovados em dezembro e que estão no calendário do auxílio residual.

ciclos 5 e 6 de pagamentos. O dinheiro já está depositado na conta desses beneficiários, mas, até agora, só poderia ser movimentado em transações pelo aplicativo Conforme o calendário do banco, o saque será liberado para 3,4 milhões de nascidos em junho que estão nosde pagamentos. O dinheiro já está depositado na conta desses beneficiários, mas, até agora, só poderia ser movimentado em transações pelo aplicativo Caixa Tem

Já o grupo dos novos aprovados é composto por 100 mil pessoas que fazem parte do calendário do auxílio residual. Esses trabalhadores também são nascidos em junho, mas só tiveram o benefício aprovado em dezembro, após reanálise dos pedidos. Para eles, foi paga uma única parcela de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).

A parcela pode ser sacada em lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou mesmo agências do banco. Para os trabalhadores que optarem por não sacar o dinheiro, continua disponível a opção de utilizar dos recursos pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, transações on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code.

O benefício foi criado em abril pelo governo federal para auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis. Ele foi estendido por até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.

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