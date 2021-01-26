Caixa libera saque do auxílio emergencial para 3,4 milhões nesta quarta (27)

Fila na agência da Caixa Econômica Federal para retirada do benefício do Governo Federal na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Nesta quarta-feira (27) a Caixa Econômica Federal libera para saque o último lote do auxílio emergencial para 3,4 milhões de brasileiros. Os contemplados são os nascidos em dezembro que fazem parte do calendário em ciclos, e também outros 100 mil que recebem conforme o calendário de extensão.

auxílio emergencial chega ao fim após 10 meses desde a sua criação pelo governo federal , em abril de 2020, início da pandemia do coronavírus no Brasil. Durante esse período, 11 lotes foram liberados para cadastrados no programa e também para os beneficiários do Bolsa Família.

Podem sacar as últimas parcelas os nascidos em dezembro que estão nos ciclos 5 e 6. Para eles, o dinheiro foi creditado na poupança social digital em 29 de dezembro, mas, até agora, só poderia ser movimentado em transações pelo aplicativo Caixa Tem.

Outros 100 mil, que recebem o auxílio emergencial de extensão de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família), também terão o saque liberado nesta quarta (27). Esse grupo faz parte do calendário residual e também são nascidos em dezembro, mas só tiveram o benefício aprovado após reanálise dos pedidos.

O saque pode ser feito em lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou mesmo nas agências do banco. Quem optar por não sacar o benefício, pode continuar a movimentar o dinheiro por meio do aplicativo Caixa Tem . Com ele é possível fazer compras na internet, pagamento de contas e boletos, transações on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code.

NOVOS APROVADOS

Os beneficiários receberão o pagamento de todas as parcelas a que têm direito na quinta-feira (28), já com permissão para realizar saques e transferências.

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