Caixa libera saque da 2ª parcela do auxílio para nascidos em maio nesta terça (8)

A Caixa Econômica Federal libera, nesta terça-feira (8), o saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de maio. Os beneficiários poderão ter o dinheiro em mãos ou fazer a transferência dos valores, que variam de R$ 150 a R$ 375 dependendo da composição familiar.
Para sacar o dinheiro basta comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências do banco. O benefício foi depositado no dia 21 de maio, mas, até agora, só era possível movimentá-lo pelo aplicativo Caixa Tem.
O valor do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, de acordo com o seguinte formato:
- Serão pagas aos trabalhadores quatro parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a quatro parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a quatro parcelas mensais no valor de R$ 375.
A segunda parcela terminou de ser depositada no dia 30 de maio para os nascidos em dezembro. O calendário de liberação do saque dessa etapa vai até o dia 16 de junho, seguindo o cronograma de pagamentos.
No calendário oficial estão previstas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos. Mas o governo federal já anunciou que deve prorrogar o auxílio emergencial em mais dois meses, ou seja, até setembro.