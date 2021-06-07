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Dinheiro em mãos

Caixa libera saque da 2ª parcela do auxílio para nascidos em maio nesta terça (8)

Beneficiários podem comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências do banco para retirar o dinheiro. Confira o calendário de saque para os outros grupos.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2021 às 18:07

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 18:07

Dinheiro do auxílio emergencial
Dinheiro do auxílio emergencial Crédito: Silmara Gonçalves
Caixa Econômica Federal libera, nesta terça-feira (8), o saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de maio. Os beneficiários poderão ter o dinheiro em mãos ou fazer a transferência dos valores, que variam de R$ 150 a R$ 375 dependendo da composição familiar.
Para sacar o dinheiro basta comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências do banco. O benefício foi depositado no dia 21 de maio, mas, até agora, só era possível movimentá-lo pelo aplicativo Caixa Tem.

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O valor do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, de acordo com o seguinte formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores quatro parcelas mensais no valor de R$ 250;
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a quatro parcelas mensais no valor de R$ 150; 
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a quatro parcelas mensais no valor de R$ 375.

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A segunda parcela terminou de ser depositada no dia 30 de maio para os nascidos em dezembro. O calendário de liberação do saque dessa etapa vai até o dia 16 de junho, seguindo o cronograma de pagamentos.
No calendário oficial estão previstas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos. Mas o governo federal já anunciou que deve prorrogar o auxílio emergencial em mais dois meses, ou seja, até setembro.

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