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Dinheiro na mão

Caixa libera auxílio emergencial para nascidos em maio nesta segunda (9)

Saques e transferências da quarta parcela serão liberados para o grupo que recebeu no dia 22 de julho. Veja o calendário completo

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2021 às 18:13
Dinheiro do auxílio emergencial, benefício concedido pelo Governo Federal durante a pandemia do novo coronavírus.
Dinheiro do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal vai liberar nesta segunda-feira (9) o saque da quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em maio. Os valores pagos a essas famílias variam de R$ 150 a R$ 375, a depender da composição familiar.
Até este domingo (8), os contemplados só podiam fazer o pagamento de contas e boletos, através do aplicativo Caixa Tem, e realizar compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code. Além do saques, a partir desta segunda, é possível também realizar transferências para outras contas ou mesmo fazer um PIX.

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Os pagamentos dessa etapa começaram mais cedo do que o previsto inicialmente, pois a Caixa e o governo federal resolveram antecipar o calendário da quarta parcela. Anteriormente, os pagamentos estavam previstos para iniciar no dia 1º de julho.
Estão confirmadas ainda outras três parcelas do auxílio, que devem ser pagas nos mesmos de agosto, setembro e outubro. O valor do benefício permanece o mesmo para todas as parcelas, porém, varia conforme a composição familiar. Veja o formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250;
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.

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