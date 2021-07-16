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Nova rodada

Caixa inicia pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial neste sábado

Dinheiro será creditado na conta do Caixa Tem para nascidos em janeiro e poderá ser movimentado pelo app. Saques ou transferências só serão liberados somente a partir de agosto. Confira o calendário da nova etapa

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2021 às 17:46
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem, por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal inicia neste sábado (17) os pagamentos da quarta parcela do auxílio emergencial. Os primeiros a receber serão os beneficiários nascidos em janeiro, conforme o novo calendário de pagamentos. Os valores depositados variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar dos trabalhadores.
O dinheiro será creditado na conta do Caixa Tem, e partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo próprio aplicativo para fazer compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code. Já os saques ou transferências serão liberados somente a partir do dia 2 de agosto.

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Os pagamentos dessa etapa começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário da quarta parcela. Antes, os pagamentos estavam previstos para começar no dia 23 de julho.
Estão confirmadas ainda outras três parcelas do auxílio, que devem ser pagas nos meses de agosto, setembro e outubro.

VALOR DO AUXÍLIO

O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.

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