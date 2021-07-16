Caixa inicia pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial neste sábado

A Caixa Econômica Federal inicia neste sábado (17) os pagamentos da quarta parcela do auxílio emergencial. Os primeiros a receber serão os beneficiários nascidos em janeiro, conforme o novo calendário de pagamentos. Os valores depositados variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar dos trabalhadores.
O dinheiro será creditado na conta do Caixa Tem, e partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo próprio aplicativo para fazer compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code. Já os saques ou transferências serão liberados somente a partir do dia 2 de agosto.
Os pagamentos dessa etapa começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário da quarta parcela. Antes, os pagamentos estavam previstos para começar no dia 23 de julho.
Estão confirmadas ainda outras três parcelas do auxílio, que devem ser pagas nos meses de agosto, setembro e outubro.
VALOR DO AUXÍLIO
O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.