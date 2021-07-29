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Caixa encerra crédito da 4ª parcela do auxílio emergencial nesta sexta (30)

Banco vai depositar o dinheiro para nascidos em dezembro e para beneficiários do Bolsa Família com NIS final 0. Saques e transferências ainda não estão autorizados

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 18:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2021 às 18:06
Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal
Aplicativo do auxílio emergencial do governo federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caixa Econômica Federal encerra os pagamentos da quarta parcela do auxílio emergencial nesta sexta-feira (30). Os últimos a receber, seguindo o cronograma de pagamentos, são os beneficiários nascidos em dezembro. Os inscritos podem receber de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar. Os valores serão depositados na Poupança Social Digital. 
Saques e transferências só podem ser feitos a partir do dia 18 de agosto. Até lá, o benefício depositado já pode ser movimentado através do app Caixa Tem para pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code.

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Os pagamentos da quarta parcela começaram mais cedo do que o previsto inicialmente. A Caixa e o governo federal decidiram antecipar o calendário dessa etapa que, antes, estava prevista para começar no dia 23 de julho.
Também recebem a quarta parcela do auxílio nesta sexta-feira os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 0. Para esse grupo continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.

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Estão confirmadas ainda outras três parcelas do auxílio, que devem ser pagas nos meses de agosto, setembro e outubro.  A Caixa ainda não divulgou o calendário dessas etapas.

VALOR DO BENEFÍCIO

O valor do benefício do benefício segue o mesmo para todas as parcelas, mas varia de acordo com a composição familiar, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.

CONFIRA O CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

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