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Nascidos em janeiro

Caixa começa a depositar 3ª parcela do auxílio nesta sexta (18)

Nascidos em janeiro vão receber crédito no aplicativo Caixa Tem, mas saque só será liberado em julho. Também recebem os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 2. Confira o calendário
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 jun 2021 às 18:00

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 18:00

Auxílio Emergencial do governo federal
Auxílio Emergencial do governo federal Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta sexta-feira (18) a terceira parcela do auxílio emergencial. Vão receber os nascidos em janeiro e também beneficiários do Bolsa Família. Os valores depositados variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
O dinheiro será creditado na conta do Caixa Tem e poderá ser movimentado pelo próprio app para fazer compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code. O saque ou transferência do benefício será liberado somente a partir do dia 1° de julho para esse grupo.

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Os pagamentos dessa etapa começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário da terceira parcela. Está confirmada ainda mais uma parcela que deve ser paga até o fim de julho. Mas, o presidente Jair Bolsonaro já adiantou que o Ministério da Economia está estudando o pagamento de "mais duas ou três parcelas" do auxílio.
Também recebem os beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 2. Para eles, nada mudou no cronograma de pagamentos, e continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.

VALOR DO BENEFÍCIO

O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a composição familiar:
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.
  • Serão pagas aos demais trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

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