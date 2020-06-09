Banho quente meia hora por dia pode custar R$ 60 por mês na conta de luz

De olho no medidor

Sabe aquele banho quente longo, meia hora em baixo do chuveiro? É melhor ter cuidado. Nessa época do ano o chuveiro elétrico é o que costuma consumir mais energia elétrica em casa. "Quando você tem muitas crianças em casa, adolescentes, a tendência dessa conta é subir muito para as pessoas que fazem uso exagerado de algum eletrodoméstico, especialmente do chuveiro, que é o vilão da conta de luz. Sete, oito minutos de banho é uma média adequada. É preciso usar o chuveiro com moderação", alerta Scopel.

Não precisa abrir mão do banho quente, mas abrir menos o chuveiro e optar pela opção intermediária de temperatura da água pode ajudar a reduzir o valor da conta."Se você abre demais o chuveiro, vai precisar de uma potência maior para esquentar a água. Quanto mais água quente caindo, mais desperdício de água e de energia. Uma lâmpada de LED tem 8w, o chuveiro 5500w. Geralmente os chuveiros que tem duas temperaturas cai 30%, aqueles chuveiros que tem três temperaturas a intermediária cai 20% e a temperatura mais baixa já cai um 50 %", avisa o gestor da EDP ES.

Não coloque alimentos quentes, que acabaram de sair do forno ou fogão, direto na geladeira. Também não pode colocar roupa para secar atrás da geladeira, nem deixá-la em local que bate sol. "Colocar algo quente na geladeira é igual ligar o ar condicionado e deixar a porta aberta, você induz calor na geladeira e ela vai trabalhar mais para tirar esse calor. Geladeira não pode tomar sol, isso aumenta o consumo. Nem ficar do lado de forno e fogão. Qualquer coisa que esfria tem que ficar longe de fonte de calor, se não trabalha mais para gelar. Uma geladeira selo Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica) consome R$ 25 a R$ 45, sendo bem usada. Mas mal usada, ela pode consumir duas, três vezes esse valor."

Todos os eletrodomésticos de linha branca tem um selo e um programa de etiquetagem. Na hora de comprar, é importante escolher os que consomem menos energia. "Ali você pode ver a classe. As que tem o selo Procel são as mais econômicas, mas se você não consegue comprar a mais econômica tem categorias: A, B, C, D, E. A categoria A é a mais econômica", explica Scopel.

Mais gente em casa significa mais tempo com TV e computadores ligados, além do celular ligado à tomada para carregar. Pequenos gastos, juntos e em excesso, podem significar um aumento na sua conta de energia. "A energia é a potência dos equipamentos vezes o tempo. Quando você tem mais gente em casa, as pessoas acabam não percebendo, mas é o carregador do celular, um computador, uma criança jogando, a TV ligada. Tudo isso vai somando no final do mês. Os eletrodomésticos gastam pouco individualmente, mas quando você soma a conta toda, percebe o aumento", afirma.