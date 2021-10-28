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Em novembro

Bandes vai leiloar mais de 60 imóveis no ES e em mais três Estados

Salas comerciais, terrenos rurais, apartamentos e loteamentos industriais são alguns dos imóveis que serão divulgados; veja a relação completa

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 18:09

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Publicado em 

28 out 2021 às 18:09
Leilão de imóveis conta com salas comerciais, terrenos rurais, imóveis residenciais, urbanos e também loteamentos industriais
Pousada em Conceição da Barra, no Norte do Estado, está incluída no leilão do Bandes Crédito: Divulgação | Bandes
Um leilão com mais de 60 imóveis, no Espírito Santo e em outros três Estados, será realizado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), em Vitória, a partir das 14h do próximo dia 5 de novembro. Os interessados em competir e adquirir os bens em disputa terão, como opções, salas comerciais, terrenos rurais, apartamentos e loteamentos industriais, entre outras propriedades.
No interior do Espírito Santo, o Bandes destaca uma pousada com 12 chalés, localizada em Conceição da Barra, e um terreno de cultura com 42 hectares em Santa Leopoldina. Já na Grande Vitória, como opções de investimento imobiliário, estão três apartamentos: um em Vila Velha, na Praia da Costa, com dois quartos, uma suíte, além de área de serviço, com 176,05 metros quadrados; um em Vitória, com três quartos e vaga de garagem no bairro Romão; e um terceiro apartamento, estilo “flat”, em Santa Helena, de dois quartos.
O leilão será realizado na sede do banco, em Vitória, é aberto ao público e não requer credenciamento prévio para a participação. Clique aqui e veja a relação completa dos imóveis.
Estão incluídos no leilão 59 imóveis nos seguintes municípios capixabas: Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Ecoporanga, Guaçuí, Ibitirama, Itapemirim, Iúna, Jaguaré, João Neiva, Laranja da Terra, Mantenópolis, Muniz Freire, Nova Venécia, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São Mateus, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
Há também opções de imóveis fora do Estado: em Angra dos Reis e em Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro; em Araçuaí, Minas Gerais; e em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.
No interior, em Águia Branca, há uma opção de propriedade rural com casa e outras benfeitorias
No interior, em Águia Branca, há uma opção de propriedade rural com casa e outras benfeitorias Crédito: Bandes | Divulgação
Interessados em arrematar algum bem ou conhecer as condições de pagamento podem consultar as fotos e demais informações nos editais de leilão, no site do Bandes. Outras informações pelos telefones (27) 3331-4359 e (27) 3331-4416, ou pelo e-mail [email protected].
Para participar, basta comparecer ao Bandes no dia do leilão, com os documentos pessoais para pessoa física ou o contrato social com procuração assinada em caso de pessoa jurídica. Os leilões de imóveis vêm se tornando uma opção viável para quem deseja adquirir um imóvel próprio com preço mais acessível.

SERVIÇO:

Leilão de Imóveis do Bandes
  • Data: 5 de novembro (sexta-feira da próxima semana)
  • Horário: 14 horas
  • Local: Auditório do Bandes, 10º andar, Centro, Vitória
  • Entrada: Aberto ao público

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