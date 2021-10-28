Bandes vai leiloar mais de 60 imóveis no ES e em mais três Estados

Pousada em Conceição da Barra, no Norte do Estado, está incluída no leilão do Bandes Crédito: Divulgação | Bandes

Um leilão com mais de 60 imóveis, no Espírito Santo e em outros três Estados, será realizado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) , em Vitória , a partir das 14h do próximo dia 5 de novembro. Os interessados em competir e adquirir os bens em disputa terão, como opções, salas comerciais, terrenos rurais, apartamentos e loteamentos industriais, entre outras propriedades.

O leilão será realizado na sede do banco, em Vitória, é aberto ao público e não requer credenciamento prévio para a participação. Clique aqui e veja a relação completa dos imóveis

Estão incluídos no leilão 59 imóveis nos seguintes municípios capixabas: Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Ecoporanga, Guaçuí, Ibitirama, Itapemirim, Iúna, Jaguaré, João Neiva, Laranja da Terra, Mantenópolis, Muniz Freire, Nova Venécia, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São Mateus, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

Há também opções de imóveis fora do Estado: em Angra dos Reis e em Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro; em Araçuaí, Minas Gerais; e em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.

No interior, em Águia Branca, há uma opção de propriedade rural com casa e outras benfeitorias Crédito: Bandes | Divulgação

Interessados em arrematar algum bem ou conhecer as condições de pagamento podem consultar as fotos e demais informações nos editais de leilão, no site do Bandes. Outras informações pelos telefones (27) 3331-4359 e (27) 3331-4416, ou pelo e-mail [email protected]

Para participar, basta comparecer ao Bandes no dia do leilão, com os documentos pessoais para pessoa física ou o contrato social com procuração assinada em caso de pessoa jurídica. Os leilões de imóveis vêm se tornando uma opção viável para quem deseja adquirir um imóvel próprio com preço mais acessível.

SERVIÇO: