Hub de inovação do Governo estadual na Praça Costa Pereira, Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O primeiro hub público de negócios do Espírito Santo voltado para a economia criativa e para a inovação será inaugurado no próximo dia 10 de outubro, às 17 horas. Chamado de Hub ES +, o espaço terá três andares e vai ficar na Praça Costa Pereira, onde funcionava o antigo cartório Sarlo. O prédio foi projetado para a realização de cursos, palestras, trabalhos multimídia, coworking, aceleração e incubação de iniciativas inovadoras e criativas.

A data foi anunciada por Bruno Lamas , titular da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional (Secti), durante lançamento do Mapeamento dos habitats de inovação do ecossistema do Espírito Santo, estudo elaborado pela EDP Brasil e lançado nesta quinta-feira (21), em Vitória.

O espaço terá gestão compartilhada entre a Secti e a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) dentro do programa ES + Criativo. A gestão será feita pelo Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).

O espaço ficou dividido em:

1° andar: Cultura

Cultura 2° andar: área compartilhada

área compartilhada 3° andar: espaço da Secti

espaço da Secti E ainda terá um Lab Café, aberto ao público, que vai promover qualificação profissional por cursos (baristas) e vivências práticas nas áreas do café e da economia criativa da gastronomia.

O Hub ES+ ainda vai abrigar startups participando de programas de aceleração. E também será aberto ao público para usar a área como um coworking, por meio de agendamento. Além disso, será local para receber quem está buscando informação e capacitação.

Your browser does not support the audio element. Antigo cartório no Centro de Vitória vai virar espaço de inovação

Com a inauguração, já estão previstos mais de 100 eventos no calendário para o hub criativo, como afirma a gerente de economia criativa da Secult, Lorena Louzada. São palestras, encontros culturais, oficinas makers e apresentações culturais. "Serão espaços abertos ao público com auditórios, salas de coworking, trabalho de capacitação e espaços de audiovisual", detalha.