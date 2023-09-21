O primeiro hub público de negócios do Espírito Santo voltado para a economia criativa e para a inovação será inaugurado no próximo dia 10 de outubro, às 17 horas. Chamado de Hub ES +, o espaço terá três andares e vai ficar na Praça Costa Pereira, onde funcionava o antigo cartório Sarlo. O prédio foi projetado para a realização de cursos, palestras, trabalhos multimídia, coworking, aceleração e incubação de iniciativas inovadoras e criativas.
A data foi anunciada por Bruno Lamas, titular da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional (Secti), durante lançamento do Mapeamento dos habitats de inovação do ecossistema do Espírito Santo, estudo elaborado pela EDP Brasil e lançado nesta quinta-feira (21), em Vitória.
O espaço terá gestão compartilhada entre a Secti e a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) dentro do programa ES + Criativo. A gestão será feita pelo Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).
O espaço ficou dividido em:
- 1° andar: Cultura
- 2° andar: área compartilhada
- 3° andar: espaço da Secti
- E ainda terá um Lab Café, aberto ao público, que vai promover qualificação profissional por cursos (baristas) e vivências práticas nas áreas do café e da economia criativa da gastronomia.
O Hub ES+ ainda vai abrigar startups participando de programas de aceleração. E também será aberto ao público para usar a área como um coworking, por meio de agendamento. Além disso, será local para receber quem está buscando informação e capacitação.
Antigo cartório no Centro de Vitória vai virar espaço de inovação
Com a inauguração, já estão previstos mais de 100 eventos no calendário para o hub criativo, como afirma a gerente de economia criativa da Secult, Lorena Louzada. São palestras, encontros culturais, oficinas makers e apresentações culturais. "Serão espaços abertos ao público com auditórios, salas de coworking, trabalho de capacitação e espaços de audiovisual", detalha.
Já Matheus Beninca, gerente de inovação da Secti, aponta que o espaço também terá papel de operar os programas estaduais de fomento à inovação, além de se inserir na política do Estado para desenvolver o Centro de Vitória.