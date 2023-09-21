Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novos negócios

Antigo cartório no Centro de Vitória vai virar espaço de inovação

O Hub ES +, na Praça Costa Pereira, terá três andares e abrigará atividades destinadas à inovação e economia criativa; inauguração está prevista para outubro
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

21 set 2023 às 18:56

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 18:56

Hub de inovação
Hub de inovação do Governo estadual na Praça Costa Pereira, Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O primeiro hub público de negócios do Espírito Santo voltado para a economia criativa e para a inovação será inaugurado no próximo dia 10 de outubro, às 17 horas. Chamado de Hub ES +, o espaço terá três andares e vai ficar na Praça Costa Pereira, onde funcionava o antigo cartório Sarlo. O prédio foi projetado para a realização de cursos, palestras, trabalhos multimídia, coworking, aceleração e incubação de iniciativas inovadoras e criativas.
A data foi anunciada por Bruno Lamas, titular da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional (Secti), durante lançamento do Mapeamento dos habitats de inovação do ecossistema do Espírito Santo, estudo elaborado pela EDP Brasil e lançado nesta quinta-feira (21), em Vitória.  
O espaço terá gestão compartilhada entre a Secti e a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) dentro do programa ES + Criativo. A gestão será feita pelo Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).
O espaço ficou dividido em:
  • 1° andar: Cultura
  • 2° andar: área compartilhada
  • 3° andar: espaço da Secti
  • E ainda terá um Lab Café, aberto ao público, que vai promover qualificação profissional por cursos (baristas) e vivências práticas nas áreas do café e da economia criativa da gastronomia.
O Hub ES+ ainda vai abrigar startups participando de programas de aceleração. E também será aberto ao público para usar a área como um coworking, por meio de agendamento. Além disso, será local para receber quem está buscando informação e capacitação.
Antigo cartório no Centro de Vitória vai virar espaço de inovação
Com a inauguração, já estão previstos mais de 100 eventos no calendário para o hub criativo, como afirma a gerente de economia criativa da Secult, Lorena Louzada. São palestras, encontros culturais, oficinas makers e apresentações culturais. "Serão espaços abertos ao público com auditórios, salas de coworking, trabalho de capacitação e espaços de audiovisual", detalha.
Já Matheus Beninca,  gerente de inovação da Secti, aponta que o espaço também terá papel de operar os programas estaduais de fomento à inovação, além de se inserir na política do Estado para desenvolver o Centro de Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

costa pereira Cultura espírito santo Inovação Governo do ES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados