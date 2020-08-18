Agências dos Correios ficam abertas, mas há risco de atraso em entregas

Correios: funcionários reclamam de falta de máscaras e álcool em gel Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Segundo os Correios, ainda estão sendo apuradas informações sobre o número de profissionais que aderiram à paralisação, e novos dados poderão ser divulgadas ainda nesta terça-feira. Atualmente, a estatal conta com cerca de 2 mil funcionários no Estado, muitos dos quais estão trabalhando remotamente devido à pandemia do novo coronavírus . O trabalho deste grupo não será afetado. Apesar disso, ainda não se sabe os efeitos da greve sobre as entregas, que são feitas presencialmente e podem sofrer atrasos.

O presidente do Sintect-ES, Antônio José Alves Braga, frisou que a intenção da categoria não é prejudicar os consumidores, mas que há um risco de atraso nas encomendas. Uma nova reunião será realizada na quinta-feira (20), para avaliar a situação, mas, a princípio, a greve não tem prazo para acabar.

"Depende mais da empresa do que da gente. Não é greve por aumento, mas por garantia dos nossos direitos. " Antônio José Alves Braga - Presidente do Sintect-ES

Em plena pandemia, fomos surpreendidos com a retirada de 70 cláusulas do atual acordo coletivo. Com muito custo, nos forneceram máscara e álcool em gel. E agora, momento de boom do e-commerce, em que a empresa anunciou lucro, veio nos dizer que vai reduzir nossos ganhos, tirar direitos. O trabalhador não pode ser o único a se sacrificar.

DIMINUIÇÃO DE DESPESAS

Em nota, os Correios informaram que não pretendem suprimir direitos dos empregados, e que a empresa propõe ajustes dos benefícios previstos na CLT e em outras legislações, resguardando os vencimentos dos empregados.