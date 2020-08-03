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Greve

Federação de funcionários dos Correios convoca greve geral para dia 18

Os funcionários da categoria alegam que tiveram 70 direitos revogados, como 30% do adicional de risco, vale-alimentação e auxílio-creche
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 15:16

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 15:16

Os Correios são responsáveis pelo envio e receptação de mercadorias
Os Correios são responsáveis pelo envio e receptação de mercadorias Crédito: Elza Fiúza/Arquivo Agência Brasil
Funcionários dos Correios afirmam que devem entrar em greve no próximo dia 18, alegando que tiveram 70 direitos revogados, como 30% do adicional de risco, vale-alimentação e auxílio-creche. De acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect), a categoria entrou em estado de greve e vai realizar assembleias regionais no dia 17 para confirmar a paralisação.
Em nota publicada em seu site, a federação aponta que os Correios desrespeitaram um acordo coletivo vigente até 2021, e que funcionários receberam o contracheque de agosto com descontos indevidos.
A Fentect ainda afirma que houve aumento na participação dos planos de saúde, enquanto houve redução da parte da empresa, algo incompatível com a média do piso salarial dos funcionários, de R$ 1,7 mil.
Além disso, a federação afirma que há "descaso e negligência da empresa com a vida de trabalhadores e clientes" durante a pandemia.

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De acordo com a publicação, os sindicatos estão travando diversas disputas judiciais para itens de segurança, como sabonete, álcool em gel, desinfecção de agências e testagem de trabalhadores.
O sindicato também diz que os Correios se negam a fornecer os dados de funcionários e terceirizados infectados pela covid-19 e a quantidade de óbitos pela doença.
Procurados pelo jornal O Estado de S. Paulo, os Correios ainda não se manifestaram.

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