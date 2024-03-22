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A Gazeta realiza live sobre o Imposto de Renda; envie sua dúvida

Auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo vai ajudar a responder questionamentos de leitores, em transmissão ao vivo, na próxima quarta-feira (27)

Publicado em 22 de Março de 2024 às 10:35

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

22 mar 2024 às 10:35
Aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda
Aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Começou no último dia 15 de março o período para acertar as contas com o Leão. E como preencher a declaração do Imposto de Renda nem sempre é uma tarefa simples, A Gazeta vai realizar uma live na próxima quarta-feira (27), às 15 horas, para ajudar a tirar dúvidas de leitores.  
A live tem como convidado Juliano Rezende Gama, que é auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo. Ele vai responder as dúvidas dos contribuintes sobre assuntos como regras, prazos, restituição, malha fina e formas de declaração, entre outros assuntos. A mediação será da jornalista Leticia Orlandi.
Quer ter sua dúvida respondida durante a live? Envie a pergunta no formulário abaixo e acompanhe a transmissão ao vivo em A Gazeta na próxima quarta (27). 

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