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Saque imediato

782 mil trabalhadores no ES ainda podem fazer o saque do FGTS

Até o momento, 1,2 milhões de trabalhadores do Espírito Santo já procuraram o benefício. Cada pessoa retirou, em média, R$ 451

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 16:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 16:30
Saque imediato do FGTS poderá ser feito na boca do caixa Crédito: Divulgação
O resgate de até R$ 998 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ainda pode ser feito por 782 mil trabalhadores do Espírito Santo. De acordo com a Caixa Econômica Federal, que administra o fundo, no Brasil, esse número chega a  37,6 milhões de trabalhadores.
Até o dia 27 de janeiro, R$ 542,2 milhões do FGTS já haviam sido pagos para 1,2 milhões de capixabas. Cada trabalhador retirou, em média, R$ 451.
O valor pode ser sacado até 31 de março de 2020 por todos que tinham até R$ 998 em uma conta do FGTS em 24 de julho de 2019, quando o governo Bolsonaro anunciou a liberação do recurso.

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Para quem tem mais de R$ 998, o limite de saque é de R$ 500 para conta ativa (atual emprego) ou inativa do trabalhador. Por exemplo, se tiver três contas com R$ 1.000 cada, terá direito a sacar até R$ 1.500 no total.
Para saber se pode resgatar a grana, basta conferir o seu extrato do FGTS em qualquer agência da Caixa, pelo site www.fgts.gov.br ou pelo Aplicativo FGTS.
O saque pode ser feito em qualquer agência da Caixa, nas lotéricas e nos correspondentes Caixa, apresentando um documento de identificação. Quem tem o cartão cidadão pode ainda fazer o saque diretamente no caixa eletrônico.

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SEGURO-DESEMPREGO

Quem aderiu ao saque imediato não perde o direito ao seguro-desemprego em caso de demissão por justa causa.
No entanto, mais de 67 mil pedidos em topdo o país tiveram que ser reprocessados pelo governo federal, pois, durante o cruzamento de dados realizado para a liberação do seguro, a movimentação da conta do FGTS fez com que o sistema barrasse o pagamento.
De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, os problemas relacionados ao saque imediato foram sanados.

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DINHEIRO NA CONTA

- Dos 1,9 milhão de trabalhadores do Espírito Santo com direito ao saque imediato do FGTS, 1,2 milhão já fizeram o resgate
- O valor resgatado pelos capixabas já soma R$ 542,2 milhões. Outros R$ 107 milhões ainda estão por ser sacados.
- O saque imediato do FGTS pode ser realizado até 31 de março de 2020

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