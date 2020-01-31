782 mil trabalhadores no ES ainda podem fazer o saque do FGTS

Saque imediato do FGTS poderá ser feito na boca do caixa Crédito: Divulgação

Até o dia 27 de janeiro, R$ 542,2 milhões do FGTS já haviam sido pagos para 1,2 milhões de capixabas. Cada trabalhador retirou, em média, R$ 451.



O valor pode ser sacado até 31 de março de 2020 por todos que tinham até R$ 998 em uma conta do FGTS em 24 de julho de 2019, quando o governo Bolsonaro anunciou a liberação do recurso.

Para quem tem mais de R$ 998, o limite de saque é de R$ 500 para conta ativa (atual emprego) ou inativa do trabalhador. Por exemplo, se tiver três contas com R$ 1.000 cada, terá direito a sacar até R$ 1.500 no total.

Para saber se pode resgatar a grana, basta conferir o seu extrato do FGTS em qualquer agência da Caixa, pelo site www.fgts.gov.br ou pelo Aplicativo FGTS.

O saque pode ser feito em qualquer agência da Caixa, nas lotéricas e nos correspondentes Caixa, apresentando um documento de identificação. Quem tem o cartão cidadão pode ainda fazer o saque diretamente no caixa eletrônico.

SEGURO-DESEMPREGO

Quem aderiu ao saque imediato não perde o direito ao seguro-desemprego em caso de demissão por justa causa.

No entanto, mais de 67 mil pedidos em topdo o país tiveram que ser reprocessados pelo governo federal, pois, durante o cruzamento de dados realizado para a liberação do seguro, a movimentação da conta do FGTS fez com que o sistema barrasse o pagamento.

De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, os problemas relacionados ao saque imediato foram sanados.

DINHEIRO NA CONTA

- Dos 1,9 milhão de trabalhadores do Espírito Santo com direito ao saque imediato do FGTS, 1,2 milhão já fizeram o resgate

- O valor resgatado pelos capixabas já soma R$ 542,2 milhões. Outros R$ 107 milhões ainda estão por ser sacados.

