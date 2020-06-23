176 mil no ES ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda

Receita Federal espera receber a declaração de 580 mil contribuintes no ES Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda se encerra em uma semana e mais de 176 mil capixabas ainda não enviaram os dados para a Receita Federal . O limite para o envio da declaração vai ser às 23h59 do dia 30 de junho.

De acordo com a Receita, 580 mil contribuintes do Espírito Santo devem enviar a declaração neste ano. No entanto, até o momento, 403.895 contribuintes capixabas prestaram as contas ao Fisco (número atualizado pela Receita nesta segunda, às 19h).

Para o vice-presidente de Controle Interno do Conselho de Regional de Contabilidade (CRC-ES), Gustavo Miranda, o número de pessoas que ainda não acertaram as contas com o leão é considerável. A gente acredita que parte disso tenha sido por conta da pandemia. Embora o prazo tenha sido postergado, a gente permanece com a mesma situação de abril, com as pessoas em casa, justifica.

Até por conta do isolamento social e do home office, que têm sido comuns nesse período, houve uma alteração na forma de apresentação dos documentos. Por conta dessa situação, a gente teve que digitalizar os documentos dos clientes e estamos finalizando o trabalho fazendo reuniões pela internet, acrescenta Miranda. Ainda segundo o representante do CRC-ES, muitos escritórios nem estão aceitando novos clientes nesta última semana para evitar imprevistos.

DICAS PARA QUEM AINDA NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS

Aqueles contribuintes que ainda não enviaram os documentos para a Receita Federal têm duas opções para fazer a declaração com mais facilidade: tendo e utilizando o certificado digital ou conseguindo o backup da declaração do último ano.

Quem já tem certificado digital consegue baixar a declaração já pré-preenchida. A Receita já tem as informações dessas pessoas, o que facilita muito o trabalho. Outra ferramenta que a gente tem todo ano é o backup, que deixa salvo tudo o que já foi declarado e o contribuinte pode apenas fazer as atualizações, explica Miranda.