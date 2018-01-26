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Tradicional puxada de rede em Itapoã gera polêmica nas redes sociais

Vídeo veiculado no Instagram do Gazeta Online abriu debates sobre a permissão ou proibição da puxada de rede em Itapoã. O que a Polícia Ambiental diz?
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 20:46

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 20:46

Puxada de rede em Itapoã, Vila Velha Crédito: Reprodução Internet
Um vídeo veiculado no Instagram do Gazeta Online, nesta sexta-feira (26), causou polêmica nas redes sociais. Nas imagens, feitas na Praia de Itapoã, em Vila Velha, é possível ver o momento exato da tradicional puxada de rede, que é até tema de música da banda capixaba Manimal. 
A cena tem como costume ser presenciada por muitas pessoas que passam pelo local, pois como o vídeo mostra, a rede traz à praia uma quantidade bastante significante de peixes. 
Muitos internautas, no entanto, questionaram sobre a prática e alguns alegaram que havia irregularidades neste tipo de pesca. "Mas rede não é proibida?", disse um internauta. Outro comentário dizia: "Não deixa nem os peixinhos crescerem". 
Para esclarecer se a puxada de rede é ou não é permitida, procuramos a Polícia Militar Ambiental e por meio de uma nota eles nos enviaram a seguinte explicação. 
Na praia de Itapuã em Vila Velha, a restrição específica que existe é de pesca com rede de arrasto de fundo com a utilização de embarcação motorizada, entre as praias de Itapuã e Itaparica e as ilhas Pituã e Itaparica.
No mais, deve ser seguida a legislação comum de pesca.
Se a puxada ocorre sob a responsabilidade de pescadores profissionais, com utilização de malha de rede adequada, não há restrição.
A participação de pessoas que não são pescadores profissionais nesses eventos é tolerada por ser uma prática cultural que não influencia no resultado.
Já existiu uma norma mais restritiva para a área, mas foi revogada.

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