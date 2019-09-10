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Em Cariacica

Pai pede ajuda para encontrar filho que desapareceu em Cariacica

O homem, que trabalhou nos Correios, é portador de um transtorno psiquiátrico e já esteve desaparecido em outras quatro ocasiões
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

09 set 2019 às 22:02

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 22:02

Família pede ajuda para encontrar Herlandi Bonicenha Crédito: Reprodução/Facebook
Herlandi Vieira Bonicenha, de 45 anos, aposentado por invalidez, desapareceu na última quinta-feira (05), em Campo Grande, Cariacica, enquanto transitava com o pai, Geraldo Bonicenha, pela Avenida Expedito Garcia. O homem, que trabalhou nos Correios, é portador de um transtorno psiquiátrico e já esteve desaparecido em outras quatro ocasiões.
De acordo com Geraldo, Herlandi mora com a família. "Ele de vez em quando se aborrece e sai por aí, sem avisar, e não volta. Nesta quinta ele estava comigo, pediu para ir ao banheiro. Passou a mil pela rua e não consegui mais ver. Era o dia do pagamento dele e soubemos que ele efetuou três saques em caixas eletrônicos, à ocasião", relatou.
O pai chegou a contar que o desaparecido devia estar com cerca de R$ 3 mil e que se dirigiu à rodoviária. "Soubemos que ele comprou passagem de ônibus Águia Branca para o Rio de Janeiro, no embarque de meio-dia. Registramos a ocorrência na Polícia. Ele já foi parar no Rio antes. Ele é um homem tranquilo, tem amizade com todo mundo, todos gostam dele, frequenta a igreja e não tem vícios, só gosta muito de ficar no computador. Precisamos de ajuda para encontrá-lo", solicitou o pai.
Caso alguém tenha alguma informação sobre o paradeiro do Herlandi, pode entrar em contato com a família pelos telefones (27) 99998-1577 ou (27) 99999-6812.
> Produtor rural de Mimoso do Sul está desaparecido há mais de 20 dias

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