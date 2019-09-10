Pai pede ajuda para encontrar filho que desapareceu em Cariacica

De acordo com Geraldo, Herlandi mora com a família. "Ele de vez em quando se aborrece e sai por aí, sem avisar, e não volta. Nesta quinta ele estava comigo, pediu para ir ao banheiro. Passou a mil pela rua e não consegui mais ver. Era o dia do pagamento dele e soubemos que ele efetuou três saques em caixas eletrônicos, à ocasião", relatou.