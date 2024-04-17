Família pede ajuda para achar comerciante que sumiu há quase 1 mês em Apiacá

Segundo a irmã de Moises, Gabriela Oliveira Campos, ele vivia com a mãe, de 65 anos. Além da casa, ele possuía uma loja de produtos de informática, que também foi danificada com a chuva no dia 22 de março. Familiares acreditam que a situação de calamidade da cidade e os imóveis danificados tenham afetado sua saúde.