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Após enchente

Família pede ajuda para achar comerciante que sumiu há quase 1 mês em Apiacá

Moises Salomão de Oliveira Campos estava morando na casa da irmã, depois de ter a residência afetada pela enchente, mas pulou o muro à noite e fugiu no dia 25 de março
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 abr 2024 às 14:18

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 14:18

Família busca por desaparecido após enchente em Apiacá
Moises Salomão de Oliveira Campos, que desapareceu após enchente em Apiacá Crédito: Arquivo de família
A família do comerciante Moises Salomão de Oliveira Campos, de 34 anos, segue em buscas de informações sobre seu paradeiro no município de Apiacá, no Sul do Espírito Santo. Segundo os parentes, ele estava morando na casa da irmã, após ter a residência afetada pela enchente, mas pulou o muro à noite e fugiu no dia 25 de março.
Segundo a irmã de Moises, Gabriela Oliveira Campos, ele vivia com a mãe, de 65 anos. Além da casa, ele possuía uma loja de produtos de informática, que também foi danificada com a chuva no dia 22 de março. Familiares acreditam que a situação de calamidade da cidade e os imóveis danificados tenham afetado sua saúde.
“Ele é esquizofrênico, mas faz tratamento e vive uma vida normal. Dias antes, ele já estava com sintomas. Foram atrás dele na chuva à noite e não achamos mais ele. Os bombeiros fizeram várias buscas por três dias, mas nada”, disse Gabriela Oliveira Campos.
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Apiacá e, até o momento, o homem não foi localizado. A corporação ressaltou que informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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