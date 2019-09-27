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Sul do Estado

Empresário desaparece em Cachoeiro de Itapemirim

Diemison Soares Lopes tinha se mudado de Vitória para Cachoeiro recentemente; família está sem contato desde a última quinta-feira (26)

Publicado em 

27 set 2019 às 19:55

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 19:55

Dimmy desapareceu na última quinta-feira (26) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Um empresário de 31 anos está desaparecido desde as 14h30 da última quinta-feira (26), quando saiu de casa, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, sem que fosse visto novamente. Diemison Soares Lopes mora com o companheiro e os dois tinham se mudado recentemente de Vitória para o município no Sul do Espírito Santo. A família pede ajuda para encontrá-lo.
De acordo com Bruno Henrique Gama, Dimmy — como era conhecido — saiu com o carro, somente com a roupa do corpo e pouca quantia e dinheiro, e não voltou mais.
> Família pede ajuda para encontrar estudante desaparecida no ES
"Nós tomamos café juntos na quinta-feira, ele me deixou no trabalho, foi para o apartamento, deixou nosso cachorro em casa e saiu. Desde então, não consigo contato. Ligo para o celular que está com ele, chama duas vezes e cai na caixa postal", contou.
Bruno informou ainda que os dois estavam juntos havia nove anos e que tinham se mudado recentemente para Cachoeiro por conta de uma proposta de emprego que havia recebido. Diemison morava em Vitória antes de ir para o Sul do Estado.
> Pai pede ajuda para encontrar filho que desapareceu em Cariacica
Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a Polícia Civil informou que o fato foi comunicado ao órgão na tarde desta sexta-feira (27). O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outros (DIPO) de Cachoeiro de Itapemirim.
O Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.
Quem tiver alguma informação sobre Diemison pode entrar em contato com o Bruno pelo número 28 98817-9829 ou com a Jéssica, prima do Dimmy, no telefone 27 99287-3569.

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