Empresário desaparece em Cachoeiro de Itapemirim

Dimmy desapareceu na última quinta-feira (26) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Cachoeiro de Itapemirim, sem que fosse visto novamente. Diemison Soares Lopes mora com o companheiro e os dois tinham se mudado recentemente de Vitória para o município no Sul do Espírito Santo. A família pede ajuda para encontrá-lo. Um empresário de 31 anos está desaparecido desde as 14h30 da última quinta-feira (26), quando saiu de casa, no bairro Paraíso, em, sem que fosse visto novamente. Diemison Soares Lopes mora com o companheiro e os dois tinham se mudado recentemente depara o município no Sul do. A família pede ajuda para encontrá-lo.

De acordo com Bruno Henrique Gama, Dimmy — como era conhecido — saiu com o carro, somente com a roupa do corpo e pouca quantia e dinheiro, e não voltou mais.

"Nós tomamos café juntos na quinta-feira, ele me deixou no trabalho, foi para o apartamento, deixou nosso cachorro em casa e saiu. Desde então, não consigo contato. Ligo para o celular que está com ele, chama duas vezes e cai na caixa postal", contou.

Sul do Estado. Bruno informou ainda que os dois estavam juntos havia nove anos e que tinham se mudado recentemente para Cachoeiro por conta de uma proposta de emprego que havia recebido. Diemison morava em Vitória antes de ir para o

Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a Polícia Civil informou que o fato foi comunicado ao órgão na tarde desta sexta-feira (27). O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outros (DIPO) de Cachoeiro de Itapemirim.

O Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.