Campanha para ajudar idoso que morava em caverna mobiliza as redes sociais

Você conhece os familiares do idoso da foto ao lado? O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Águia Branca faz uma campanha para encontrar parentes do homem que se identifica como Iolario de Palmas Ariquemes, mas que não possui documentos e apresenta saúde debilitada.

O homem, que diz ter 84 anos de idade, morava numa pequena caverna da região de Rochedo, em Águia Branca, há pelo menos seis anos, segundo alguns moradores da cidade. Ao perceberem que o homem começou a apresentar problemas de saúde e dificuldades para andar, os próprios 'vizinhos' acionaram o Cras da cidade, que encontrou o idoso e o encaminhou para atendimento médico.

Iolario recebeu atendimento no Pronto Atendimento da cidade e depois foi encaminhado ao Hospital Rita de Cássia, em Barra de São Francisco.

Segundo a assistente social Priscila Eduardo, que tem divulgado essa campanha nas redes sociais, Iolario diz ser filho de Olarina. No entanto, como ele não possui documentos e ainda não há comprovação de que esteja com boas faculdades mentais, o Cras faz uma busca por parentes. "Acredito que ela tenha se perdido da família. Não sabemos ainda se ele tem Alzheimer ou alguma deficiência mental", disse.