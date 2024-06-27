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Desaparecidos

Adolescente sai de casa para ir à escola e desaparece em Linhares

Menina não tem histórico de mau comportamento e fugas; caso segue investigado pela Polícia Civil
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

27 jun 2024 às 16:44

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 16:44

Atualização

28/06/2024 - 3:50
Um dia após a publicação, a menina foi encontrada e já está com a família, por isso a imagem e o nome dela foram retirados da publicação, cujo serviço era auxiliar a encontrar a adolescente. O caso, porém, ainda segue em investigação pela Polícia Civil. Detalhes não foram divulgados. 
A família de uma menina de 12 anos estava em busca de informações sobre o paradeiro dela A adolescente havia desaparecido após sair de casa, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte capixaba, por volta das 12h de quarta-feira (26). De acordo com uma tia, a menina saiu de casa para ir à escola, localizada na mesma cidade e bairro onde reside, e não foi mais vista.
A mãe dela registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil devido ao desaparecimento. O caso é investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares.

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