WhatsApp, Instagram e Facebook apresentam instabilidade nesta quarta-feira (11)

WhatsApp, Instagram e Facebook pararam de funcionar na tarde desta quarta-feira (11). As reclamações sobre falha no serviço sobre cada uma das plataformas da Meta ultrapassaram as milhares na plataforma Downdetector.

WhatsApp registra instabilidade Crédito: Downdetector

Procurada por telefone, a Meta não respondeu. A empresa tampouco se posicionou em redes sociais dos concorrentes como Twitter e LinkedIn.

Instagram registra instabilidade Crédito: Downdetector

Às 14h55, o número de reclamações no Downdetector sobre o WhatsApp chegou aos 41.129. No Instagram, eram 7.295, e no Facebook, quase 3.000.