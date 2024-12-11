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Redes sociais

WhatsApp, Instagram e Facebook apresentam instabilidade nesta quarta-feira (11)

Usuários relataram dificuldades para acessar os serviços do Facebook, Instagram e WhatsApp na tarde desta quarta-feira (11)

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 15:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 dez 2024 às 15:45
WhatsApp, Instagram e Facebook pararam de funcionar na tarde desta quarta-feira (11). As reclamações sobre falha no serviço sobre cada uma das plataformas da Meta ultrapassaram as milhares na plataforma Downdetector.
WhatsApp registra instabilidade
WhatsApp registra instabilidade Crédito: Downdetector
Procurada por telefone, a Meta não respondeu. A empresa tampouco se posicionou em redes sociais dos concorrentes como Twitter e LinkedIn.
Instagram registra instabilidade
Instagram registra instabilidade Crédito: Downdetector
Às 14h55, o número de reclamações no Downdetector sobre o WhatsApp chegou aos 41.129. No Instagram, eram 7.295, e no Facebook, quase 3.000.
Às 15h11, o WhatsApp funcionou por um minuto, mas continua instável. O aplicativo é usado em comunicações pessoais e em negócios em todo o país, sendo que a plataforma comercial WhatsApp Business também registra reclamações. "O Brasil é o país do WhatsApp", disse presidente do aplicativo em entrevista à Folha de S.Paulo.

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