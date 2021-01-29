Voluntária do ES no Quênia: "Pequenos gestos podem gerar enorme diferença"

Na verdade, a minha vinda para cá foi apenas para trabalhar como voluntária na escola, ministrando aulas, auxiliando nas atividades e conduzindo discussões com as crianças. Quando vim para o Quênia fazer esse trabalho voluntário, trouxe diversos materiais escolares para as crianças como donativos. Mas, ainda nos primeiros dias por aqui, percebi que essa necessidade era apenas uma das várias enfrentadas pela escola e seus alunos. A escola sobrevive hoje 100% de doações e não recebe nenhum apoio do governo. Essas doações possibilitam, basicamente, apenas o oferecimento das refeições, que com certeza possuem valores nutritivos muito abaixo dos indicados. Os materiais didáticos possuem péssimas condições e são insuficientes, e a estrutura da escola é extremamente precária: as pias do banheiro e da cozinha não funcionam, não há acesso à energia elétrica, não existem locais para armazenamento de materiais e comida, não há suprimentos suficientes para todos os alunos, incluindo pratos e talheres, e grande parte das crianças come todas as refeições com as mãos. Conversando com o diretor da escola sobre como eu poderia garantir alguma mudança efetiva no longo prazo durante minha estadia no projeto, tivemos a ideia de criar uma vaquinha para arrecadar fundos para a melhoria das condições da escola de forma a garantir que as crianças continuem frequentando as aulas e sigam no caminho da educação. Assim, lancei uma campanha pelas redes sociais para subsidiar a reforma da cozinha e das pias da escola e, além disso, garantir 2 meses de alimentação para as crianças, totalizando quase R$ 8 mil reais. Em menos de 12h superamos essa meta, e tomei a decisão de aumentar o objetivo de forma a garantir, ainda, a reforma do piso da escola e a compra de novos materiais didáticos para todas as classes. Essa nova meta também foi atingida menos de 24h após o lançamento da vaquinha com a meta inicial. Hoje contamos com uma arrecadação de mais de R$ 26 mil reais, o que representa cerca de 175% da meta final. Tudo isso só foi possível graças a toda a solidariedade e compaixão recebida por mais de 200 pessoas que, assim como eu, acreditam que, aos poucos, é possível lutar por um mundo com menos desigualdades e com condições básicas de vida para todos. Todos os recursos arrecadados acima da meta serão utilizados para novos projetos, como a compra de uniformes e a pintura da escola, além de serem essenciais para superarmos novos desafios como a necessidade da demolição de parte da escola.