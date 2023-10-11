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Solidariedade

Viúva de homem que morreu no mesmo dia do pai pede ajuda no ES

Géssika Vasconcellos, mulher de Daniel Christ, de 44 anos, criou uma "vaquinha" para conseguir arrecadar R$ 35 mil; saiba como ajudar
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

11 out 2023 às 19:44

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 19:44

Géssika Bino de Vasconcellos, a pequena Antonella e Daniel Christ, morto após infarto
Géssika Vasconcellos, a pequena Antonella e Daniel Christ, morto após uma embolia pulmonar Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Surpreendida com a partida repentina do marido, Daniel Christ, de 44 anos, que morreu com poucas horas de diferença do próprio pai, a agente de atendimento Géssika Vasconcellos, de 32 anos, conta hoje com a solidariedade das pessoas para conseguir quitar as dívidas e sustentar a filha do casal, Antonella, de dois meses.
Foi por isso que ela resolveu criar uma ''vaquinha'' para arrecadar R$ 35 mil. Em entrevista para A Gazeta, Géssika contou que R$ 25 mil serão destinados para pagar contas e aproximadamente R$ 10 mil para se reerguer com a pequena. Até o momento, por volta das 19h desta quarta-feira (11), mãe e filha já ganharam R$ 14 mil.
"Daniel sempre honrou os compromissos dele em vida. Era o mantenedor da nossa casa. Ele utilizava cartões de crédito em nome da minha mãe para comprar materiais de trabalho dele, com custo elevado; tínhamos comprado parte do enxoval parcelado, e outras dispensas do lar. A partir de agora, sou eu sozinha com a Antonella. Não terei essas condições", afirmou.
Família ganhou a pequena Antonella há apenas dois meses
Família ganhou a pequena Antonella há apenas dois meses Crédito: Reprodução | Redes Sociais
De acordo com a agente, ela e o marido estavam juntos há mais de nove anos, e o momento é de muita tristeza para a família. Quem quiser ajudar pode doar qualquer quantidade neste link. Daniel morreu em decorrência de uma embolia pulmonar, e o pai dele, Guido Christ, de 80 anos, após um infarto. 
"Estamos vivendo dias difíceis. Foram perdas irreparáveis. Eu perdi meu amigão, Daniel era o grande amor da minha vida"
Géssika Vasconcellos - Esposa de Daniel

Relembre o caso

Pai e filho morreram em um curto intervalo de tempo na noite do último sábado (7), no bairro Vila Bethânia, em Viana. A informação sobre o falecimento de Daniel Christ, de 44 anos, e do pai, Guido Christ, de 80 anos, foi divulgada pela Paróquia Santa Clara de Assis, local que era frequentado pelos dois. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.
O aposentado Guido Christ teve três filhos, sendo Daniel o mais novo. Guido era casado e morava no mesmo prédio que o filho. Daniel Christ trabalhava com pintura automotiva, era casado e deixa uma filha. Uma missa de 7º dia será realizada na próxima sexta-feira (13), também em Viana.
O irmão de Daniel, Oldair Christ, contou à reportagem de A Gazeta que ele começou a passar mal primeiro, quando estava trabalhando no quintal de casa. O pai, Guido, o socorreu, fazendo uma massagem cardíaca. Guido levou Daniel até o Pronto Atendimento Arlindo Villaschi, em Viana. A equipe médica tentou reanimar Daniel, mas ele não resistiu e morreu. Durante o atendimento, outros familiares chegaram ao PA. Oldair afirmou que o irmão demonstrava ser uma pessoa saudável.
Pouco tempo depois da morte do filho, Guido começou a passar mal dentro de casa. Familiares que estavam no PA voltaram a se mobilizar. Desta vez, preocupados com a saúde do idoso de 80 anos. Guido foi levado às pressas para um hospital de Campo Grande, em Cariacica. Assim como o filho, Guido também recebeu atendimento, mas não resistiu e morreu.

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