Viúva de homem que morreu no mesmo dia do pai pede ajuda no ES

Géssika Vasconcellos, a pequena Antonella e Daniel Christ, morto após uma embolia pulmonar Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Foi por isso que ela resolveu criar uma ''vaquinha'' para arrecadar R$ 35 mil. Em entrevista para A Gazeta, Géssika contou que R$ 25 mil serão destinados para pagar contas e aproximadamente R$ 10 mil para se reerguer com a pequena. Até o momento, por volta das 19h desta quarta-feira (11), mãe e filha já ganharam R$ 14 mil.

"Daniel sempre honrou os compromissos dele em vida. Era o mantenedor da nossa casa. Ele utilizava cartões de crédito em nome da minha mãe para comprar materiais de trabalho dele, com custo elevado; tínhamos comprado parte do enxoval parcelado, e outras dispensas do lar. A partir de agora, sou eu sozinha com a Antonella. Não terei essas condições", afirmou.

Família ganhou a pequena Antonella há apenas dois meses Crédito: Reprodução | Redes Sociais

De acordo com a agente, ela e o marido estavam juntos há mais de nove anos, e o momento é de muita tristeza para a família. Quem quiser ajudar pode doar qualquer quantidade neste link. Daniel morreu em decorrência de uma embolia pulmonar, e o pai dele, Guido Christ, de 80 anos, após um infarto.

"Estamos vivendo dias difíceis. Foram perdas irreparáveis. Eu perdi meu amigão, Daniel era o grande amor da minha vida" Géssika Vasconcellos - Esposa de Daniel

Relembre o caso

O aposentado Guido Christ teve três filhos, sendo Daniel o mais novo. Guido era casado e morava no mesmo prédio que o filho. Daniel Christ trabalhava com pintura automotiva, era casado e deixa uma filha. Uma missa de 7º dia será realizada na próxima sexta-feira (13), também em Viana.

O irmão de Daniel, Oldair Christ, contou à reportagem de A Gazeta que ele começou a passar mal primeiro, quando estava trabalhando no quintal de casa. O pai, Guido, o socorreu, fazendo uma massagem cardíaca. Guido levou Daniel até o Pronto Atendimento Arlindo Villaschi, em Viana. A equipe médica tentou reanimar Daniel, mas ele não resistiu e morreu. Durante o atendimento, outros familiares chegaram ao PA. Oldair afirmou que o irmão demonstrava ser uma pessoa saudável.