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Vitória terá agendamento on-line para emitir carteira de identidade

O cadastro é feito no site da prefeitura. O serviço passa a valer a partir de segunda-feira (24). Diariamente, 60 vagas serão disponibilizadas para a emissão do documento

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 08:42

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

19 mai 2021 às 08:42
Modelo de Carteira de Identidade: dificuldade para se conseguir o documento no ES
O agendamento para emissão da carteira de identidade será on-line em Vitória Crédito: Divulgação
O município de Vitória vai abrir agendamento on-line para quem deseja emitir a primeira ou segunda via da carteira de identidade. O serviço estará disponível a partir de segunda-feira (24) no endereço https://agendamento.vitoria.es.gov.br
Serão 60 vagas disponíveis para o dia seguinte ao agendamento, que será liberado sempre ao meio-dia (de segunda a sexta-feira). A Prefeitura de Vitória informou que o quantitativo segue os critérios da classificação de risco para o enfrentamento à pandemia e os protocolos de prevenção ao novo coronavírus.
Desde março passado, o serviço de emissão de carteira de identidade na Casa do Cidadão ganhou duas horas a mais de atendimento, passando a funcionar das 12h às 18h, em dias úteis. A iniciativa foi uma parceria da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) com a Polícia Civil, responsável pela emissão do documento.
"Com o agendamento on-line, além da ampliação do horário de atendimento, damos mais oportunidades aos munícipes que procuram a Casa do Cidadão para a emissão da carteira de identidade", destacou a titular da Semcid, Neuzinha de Oliveira.
A emissão da 1ª via da carteira de identidade é um serviço gratuito, conforme a Lei Federal 12.687/2012. No entanto, a cobrança (pagamento da taxa DUA) para a emissão da 2ª via ainda é válida, de acordo com a legislação de cada Estado. 
A Casa do Cidadão está localizada na Avenida Maruípe, nº 2.544, bairro Itararé, em Vitória. O local funcionamento de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. O telefone é (27) 3382-5552.
05/12/2019 A Casa do Cidadão, em Vitória, recebe documentos que foram perdidos em qualquer lugar do Estado.
O serviço vai funcionar a partir das 12h Crédito: Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PEDIR 1ª VIA

Os documentos apresentados devem estar em bom estado de conservação, legíveis e dentro do prazo de validade. Não serão aceitos documentos rasgados, com rasuras, e cópias autenticadas reduzidas da certidão de nascimento ou casamento.
A isenção do pagamento de taxa é garantida pela Lei 5.181/96 a quem está desempregado ou tem vencimentos de até três salários mínimos. Para requerê-la, deve-se apresentar a carteira de trabalho ou o contracheque. Quem foi furtado ou roubado também terá a isenção da taxa desde que apresente o boletim de ocorrência.
    • Certidão de Nascimento ou de Casamento (original ou cópia autenticada), de acordo com o estado civil. Em caso de divórcio, apresentar Certidão de Casamento com averbação de divórcio (original ou cópia autenticada);
    • Uma foto 3x4 recente, com fundo branco;
    • Comprovante de residência.

  • Não é obrigatório, mas levando o documento original é acrescentado à Identidade:
    • Número do CPF;
    • Número do NIS, PIS e Pasep;
    • Número do Cartão Nacional de Saúde;
    • Número do Título de Eleitor;
    • Número do documento de identidade profissional expedido por órgão ou entidade legalmente autorizado;
    • Número da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
    • Número da Carteira Nacional de Habilitação;
    • Número do Certificado Militar;
    • Tipo sanguíneo e Fator RH;
    • As condições específicas de saúde cuja divulgação possa contribuir para preservar a saúde ou salvar a vida do titular;
    • Nome social.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PEDIR 2ª VIA

  • Certidão de Nascimento ou de Casamento (original ou cópia autenticada), de acordo com o estado civil. Em caso de divórcio, apresentar Certidão de Casamento com averbação de divórcio (original ou cópia autenticada);
  • Uma foto 3x4 recente, com fundo branco;
  • Pagamento da taxa DUA, no valor de R$ 59,64 (reajustado anualmente pelo VRTE - Valor de Referência do Tesouro Estadual).
  • Comprovante de residência
  • CPF. Não é obrigatório, mas levando o documento, ele é acrescentado à identidade.

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