Vitória constrói 'piscinão' para reduzir alagamentos em seis bairros

Reservatório de contenção de águas pluviais, em Santa Tereza, Vitória Crédito: Divulgação | PMV

Prefeitura de Vitória está construindo um grande reservatório de água da chuva com capacidade de cinco milhões de litros, o equivalente a duas piscinas olímpicas, para reduzir alagamentos em seis bairros da Capital . Na manhã de terça-feira (25), uma equipe técnica, acompanhada do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) , esteve no local da obra para fazer uma vistoria.

O 'piscinão' está sendo implantado no bairro Santa Tereza e vai beneficiar diretamente moradores de Mário Cypreste, Santo Antônio, Inhanguetá, Estrelinha, Grande Vitória e Universitário. Lideranças comunitárias desses bairros também estiveram presentes na vistoria.

A estrutura faz parte de um sistema de drenagem para conter enchentes na região da Grande Santo Antônio. Além do reservatório, também estão sendo construídos um segundo reservatório em Inhanguetá, uma estação de bombeamento em Mário Cypreste e mais de dois quilômetros de galerias subterrâneas para escoamento da água da chuva.

Execução difícil

Com 40% das obras concluídas, a previsão é de que o reservatório de Santa Tereza fique pronto até outubro de 2025. Ele está sendo construído no local onde funcionava uma antiga estação de tratamento de esgoto da Cesan e terá capacidade para armazenar até cinco milhões de litros de água.

"A obra importante que vai mitigar os efeitos da chuva e colaborar para o bem-estar da comunidade, de vários bairros da região", afirmou o prefeito", disse o prefeito Lorenzo Pazolini.

O reservatório atenderá uma área equivalente a 68 campos de futebol e funcionará como um grande tanque que recebe a água excedente quando a chuva ultrapassa a capacidade de escoamento do canal principal. O sistema contará com bombas que esvaziam o reservatório após cada chuva, garantindo que esteja pronto para a próxima precipitação.