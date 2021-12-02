Vitória comemora o "Dia Nacional do Samba" com vacinação sem agendamento

Aplicação da vacina contra a Covid-19 Crédito: Elizabeth Nader / PMV

Vitória comemora o "Dia Nacional do Samba", nesta quinta-feira (2), com vacinação contra o vírus da Covid-19, sem necessidade de agendamento. Durante a realização do evento "Vitória celebra o Samba", a equipe da Secretaria de Saúde do município (Semus) estará aplicando os imunizantes no Centro da capital, na Praça Ubaldo Ramalhete, das 16h às 20h.

PÚBLICO-ALVO

Primeira dose: adolescentes de 12 a 17 anos;

Primeira dose: pessoas acima dos 18 anos;

Segunda dose da AstraZeneca: pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 09 de outubro;

Segunda dose da Coronavac: aqueles que receberam a primeira dose há 28 dias ou mais;

Segunda dose da Pfizer: pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 09 de outubro;

Dose de reforço: pessoas de 18 a 59 anos que receberam a última dose até o dia 07 de julho;

Dose de reforço: aqueles com 60 anos ou mais que tomaram a última dose até o dia 07 de setembro;

Dose de reforço: imunossuprimidos que receberam a última dose há 28 dias ou mais.

Além da vacinação na capital capixaba, outros municípios também estão oferecendo imunizantes contra o coronavírus , com o objetivo de atingir o maior número de pessoas vacinadas e evitar a proliferação do vírus. Confira:

VILA VELHA

Prefeitura de Vila Velha disponibiliza um carro de vacinação itinerante para oferecer doses dos imunizantes aos munícipes da região V. O veículo estará passando pela região até sexta-feira (3), das 17h às 22h.

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO

Quinta-feira (2): bairro Normália, no Centro Comunitário Casarão;

bairro Normália, no Centro Comunitário Casarão; Sexta-feira (3): bairro Jabaeté, no condomínio popular.

PÚBLICO-ALVO

Todos os grupos que necessitam receber a primeira e segunda dose, além da dose de reforço. Os imunizantes ofertados serão da Pfizer e Coronavac. Nos locais, ainda serão oferecidos imunizantes contra o vírus da Influenza.

VACINAÇÃO COM AGENDAMENTO

O município de Vila Velha ainda oferece, a partir das 15h desta quinta-feira (2), novas vagas para imunização. Nesta ocasião, é necessário realizar agendamento prévio. Para isso, basta acessar o site da prefeitura

PÚBLICO-ALVO

Serão oferecidas vagas para primeira dose de adolescentes entre 12 e 17 anos (300 vagas), segunda dose da Pfizer (1.200 vagas), dose de reforço para pessoas acima dos 60 anos - que completaram o esquema vacinal há três meses (600 vagas) e dose de reforço para a população geral - que completou o esquema vacinal há cinco meses (2.000 vagas).

VACINAÇÃO SEM AGENDAMENTO

Ainda em Vila Velha, neste sábado (4), ocorre vacinação por livre demanda. As vacinas são destinadas a aplicação da primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos, segunda dose da Pfizer e dose de reforço para as pessoas acima dos 60 anos. Os imunizantes serão administrados no Caic Terra Vermelha, Escola Paulo Mares Guia e Quadra da MUG, de 9h às 16h.

CARIACICA

Prefeitura de Cariacica disponibiliza imunizantes contra o coronavírus nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos Pronto-Atendimentos (PAs).

Nas UBS a imunização ocorre até a próxima sexta-feira (3), das 07h30 às 15h30, sem agendamento. As UBS que administram as vacinas são: Bela Aurora, Campo Verde, Cariacica-Sede, Itapemirim, Itaquari, Jardim Botânico, Mucuri, Nova Brasília, Nova Canaã, Nova Rosa da Penha II, Novo Brasil, Oriente, Padre Gabriel, Porto de Santana, Santa Bárbara, Morada de Santa Fé, São Francisco e Valparaíso.

Já os PAs, oferecem vacinas a partir de agendamento prévio. Portanto, basta acessar o site vacinaeconfia.com.br e realizar a marcação. A aplicação dos imunizantes acontece até domingo (5), das 7h às 17h, no PA do Trevo de Alto Lage, e das 12h30 às 15h30, no PA de Bela Vista.

PÚBLICO-ALVO

primeira e segunda dose, além da dose de reforço. Ainda nos locais, serão disponibilizadas vacinas ofertadas pelo Ambos os locais oferecem imunizantes para, além da. Ainda nos locais, serão disponibilizadas vacinas ofertadas pelo SUS (Sistema Único de Saúde)

VACINAÇÃO NO SUPERMERCADO CASAGRANDE E NO FAÇA FÁCIL

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) realiza aplicação de vacinas contra a Covid-19 no Supermercado Casagrande, de Alto Lage, e no Faça Fácil, próximo ao terminal de Campo Grande.

No Supermercado Casagrande, a imunização acontece de até sábado (4), das 8h30 às 16h, sem agendamento. Já no Faça Fácil, a vacinação, que acontece de segunda a sexta-feira, até o dia 17 de dezembro, vai das 8h30 às 16h.

PÚBLICO-ALVO

Primeira dose: adolescentes com 12 anos ou mais;

adolescentes com 12 anos ou mais; Segunda dose da AstraZeneca: aqueles que receberam a primeira dose há 56 dias;

aqueles que receberam a primeira dose há 56 dias; Segunda dose da Coronavac: pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias;

pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias; Segunda dose da Pfizer: aqueles que receberam a primeira dose há 56 dias;

aqueles que receberam a primeira dose há 56 dias; Dose de reforço: pessoas entre 18 e 59 anos que tomaram a última dose há cinco meses;

pessoas entre 18 e 59 anos que tomaram a última dose há cinco meses; Dose de reforço: idosos com 60 anos ou mais que receberam a última dose há três meses;

idosos com 60 anos ou mais que receberam a última dose há três meses; Dose de reforço: imunossuprimidos que tomaram a última dose há 28 dias.

SERRA

primeira e segunda dose, além da dose de reforço. Prefeitura da Serra inicia uma vacinação itinerante nas comunidades do município. A ideia é ampliar a vacinação na região. Portanto, serão ofertadas vacinas para, além da

PROGRAMAÇÃO DO CARRO DA VACINA

Quinta-feira (2): Nova Carapina II (próximo a farmácia Vanessa, das 16h às 17h30 e, em seguida, ao lado da sorveteria KLM, das 18h às 19h30);

Sexta-feira (3): Barro Branco (estacionamento do supermercado Nossa Rede, das 16h às 17h30 e, na sequência, na praça principal do bairro, das 18h às 19h30).

No sábado (4), não haverá programação nos bairros, porém, ocorrerá vacinação sem agendamento no Shopping Laranjeiras, das 9h às 17h, e no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, das 10h às 17h.

GUARAPARI

dose de reforço. A imunização ocorre no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. Serão oferecidas 1.000 doses da Pfizer. Prefeitura de Guarapari realiza, nesta sexta-feira (3), das 8h às 13h, uma ação por livre demanda, ou seja, sem agendamento, para vacinar pessoas com 60 anos ou mais que precisam receber a. A imunização ocorre no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. Serão oferecidas 1.000 doses da Pfizer.