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Prédio histórico

Vitória autoriza entrega da antiga sede do Saldanha ao governo do ES

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, sancionou nesta quinta-feira (15) a lei que autoriza uma permuta de imóveis: o Estado vai receber o Forte São João  antiga sede do Saldanha da Gama  e, em troca, o município ficará com um imóvel em Bento Ferreira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 13:52

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 13:52

Prédio do Saldanha da Gama está sem utilização desde 2013
Prédio do Saldanha da Gama está sem utilização desde 2013 Crédito: Vitor Jubini
A novela da reforma da antiga sede do Clube de Regatas Saldanha da Gama ganhou mais um capítulo e parecer estar próximo de um final. O prefeito de VitóriaLuciano Rezende, sancionou, nesta quinta-feira (15), a lei que autoriza a realizar uma permuta de imóveis com o governo do Espírito Santo: o Estado vai receber o Forte São João  imóvel que abrigou a sede do Saldanha da Gama  e, em troca, o município ficará com um imóvel localizado na avenida Carlos Moreira Lima, em Bento Ferreira, onde funcionava uma sede do Ciretran.
 A Assembleia Legislativa já tinha aprovado que o governo estadual fizesse a troca. Para o prédio em Bento Ferreira, a administração municipal vai levar a Defesa Civil da cidade.
Vitória autoriza entrega da antiga sede do Saldanha ao governo do ES
Segundo a Prefeitura de Vitória, a escritura pública da permuta será assinada até o fim do mês para oficializar a troca. O governo do Estado afirma que tem como objetivo reformar a construção histórica que era do Saldanha para sediar a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), que atualmente funciona em salas de um edifício na Mata da Praia. O lugar contará ainda com um museu virtual e espaço gastronômico, ambos abertos ao público, integrando assim cultura, inovação e turismo.

HISTÓRICO

Construído no século XVII, na entrada da baía de Vitória, o Forte São João foi projetado para ser uma fortaleza e proteger a Ilha de Vitória de invasões. Manteve suas atividades até 1888 e, posteriormente, serviu de sede para o Clube de Regatas Saldanha da Gama. Hoje, é a única construção com características de fortificação existente na Capital, que já possuiu mais quatro fortes.
A antiga sede do Saldanha da Gama já havia sido doada ao Serviço Social do Comércio no Espírito Santo (Sesc-ES), do qual faz parte a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio). Mas a entidade desistiu, em junho de 2019, de assumir a administração do prédio e de transformá-lo em um Museu da Colonização e da Migração do Solo Espírito Santense. Com a desistência, o Governo do Estado manifestou interesse em assumir o prédio histórico.

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