Vitória autoriza entrega da antiga sede do Saldanha ao governo do ES

A Assembleia Legislativa já tinha aprovado que o governo estadual fizesse a troca. Para o prédio em Bento Ferreira, a administração municipal vai levar a Defesa Civil da cidade.

Construído no século XVII, na entrada da baía de Vitória, o Forte São João foi projetado para ser uma fortaleza e proteger a Ilha de Vitória de invasões. Manteve suas atividades até 1888 e, posteriormente, serviu de sede para o Clube de Regatas Saldanha da Gama. Hoje, é a única construção com características de fortificação existente na Capital, que já possuiu mais quatro fortes.