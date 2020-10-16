A novela da reforma da antiga sede do Clube de Regatas Saldanha da Gama ganhou mais um capítulo e parecer estar próximo de um final. O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, sancionou, nesta quinta-feira (15), a lei que autoriza a realizar uma permuta de imóveis com o governo do Espírito Santo: o Estado vai receber o Forte São João imóvel que abrigou a sede do Saldanha da Gama e, em troca, o município ficará com um imóvel localizado na avenida Carlos Moreira Lima, em Bento Ferreira, onde funcionava uma sede do Ciretran.
A Assembleia Legislativa já tinha aprovado que o governo estadual fizesse a troca. Para o prédio em Bento Ferreira, a administração municipal vai levar a Defesa Civil da cidade.
Vitória autoriza entrega da antiga sede do Saldanha ao governo do ES
Segundo a Prefeitura de Vitória, a escritura pública da permuta será assinada até o fim do mês para oficializar a troca. O governo do Estado afirma que tem como objetivo reformar a construção histórica que era do Saldanha para sediar a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), que atualmente funciona em salas de um edifício na Mata da Praia. O lugar contará ainda com um museu virtual e espaço gastronômico, ambos abertos ao público, integrando assim cultura, inovação e turismo.
HISTÓRICO
Construído no século XVII, na entrada da baía de Vitória, o Forte São João foi projetado para ser uma fortaleza e proteger a Ilha de Vitória de invasões. Manteve suas atividades até 1888 e, posteriormente, serviu de sede para o Clube de Regatas Saldanha da Gama. Hoje, é a única construção com características de fortificação existente na Capital, que já possuiu mais quatro fortes.
A antiga sede do Saldanha da Gama já havia sido doada ao Serviço Social do Comércio no Espírito Santo (Sesc-ES), do qual faz parte a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio). Mas a entidade desistiu, em junho de 2019, de assumir a administração do prédio e de transformá-lo em um Museu da Colonização e da Migração do Solo Espírito Santense. Com a desistência, o Governo do Estado manifestou interesse em assumir o prédio histórico.