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Mais de 5 mil vagas

Vitória abre agendamento para vacinação contra Covid, Gripe e Sarampo

Agendamento acontece a partir do meio-dia de sábado (18) através do site da prefeitura e do aplicativo Vitória Online

Publicado em 17 de Junho de 2022 às 13:13

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

17 jun 2022 às 13:13
Vacinação de crianças contra a Covid
A vacinação acontece de segunda (20) a sexta-feira (24) Crédito: Pexels
Vitória vai abrir, no sábado (18), agendamento para mais de 5 mil vagas de vacinação contra a a Covid, Influenza e Sarampo.
As inscrições estarão disponíveis a partir de meio-dia de sábado (18), no site agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.
Ao todo, de acordo com a Prefeitura de Vitória, serão disponibilizadas 5.400 vagas. A vacinação acontece de segunda (20) a sexta-feira (24), em unidades espalhadas pela capital. Confira os pontos.
De segunda (20) a sexta-feira (24):
  • Unidade de Saúde de Jardim da Penha;
  • Unidade de Saúde de Vitória;
  • Unidade de Saúde de Jardim Camburi; 
  • Unidade de Saúde de Praia do Suá; 
  • Unidade de Saúde de Andorinhas; 
  • Unidade de Saúde de Ilha de Santa Maria; 
  • Unidade de Saúde de Fonte Grande; 
  • Unidade de Saúde de Forte São João; 
  • Unidade de Saúde de Maruípe; 
  • Unidade de Saúde do Quadro; 
  • Unidade de Saúde de Resistência; 
  • Unidade de Saúde de Santa Martha; 
  • Unidade de Saúde de Santo Antônio; 
  • Unidade de Saúde de São Cristóvão; 
  • Unidade de Saúde de Conquista; 
  • Unidade de Saúde de Maria Ortiz.
De terça (21) a quinta-feira (23):
  • Igreja Batista em Jardim da Penha.

QUEM PODE RECEBER AS DOSES?

Podem receber vacina contra a Influenza
  • Crianças de 6 meses a menores de 5 anos; 
  • Pessoas com 60 anos ou mais; 
  • Gestantes e Puérperas; 
  • Pessoas com comorbidades; 
  • Trabalhadores da Saúde; 
  • Professores do ensino básico e superior; 
  • Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; 
  • Profissionais das Forças Armadas; 
  • Pessoas com deficiência permanente; 
  • Caminhoneiros; 
  • Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; 
  • Trabalhadores portuários e funcionários do sistema de privação de liberdade.
Na campanha de Sarampo, fazem parte dos públicos-prioritários crianças de seis meses a menores de cinco anos e trabalhadores da Saúde. Já para a Covid-19, a vacinação acontece para todos, a partir dos 5 anos de idade.
Podem receber vacina contra a Covid-19:
  • Primeira dose para pessoas com 5 anos de idade ou mais; 
  • Segunda dose da Pfizer adulto para pessoas que receberam a primeira dose até 24/04; 
  • Segunda dose da Pfizer pediátrica para crianças que receberam a primeira dose até 24/04; 
  • Segunda dose da AstraZeneca para pessoas que receberam a primeira dose até 24/04; 
  • Segunda dose da Coronavac para pessoas que receberam a primeira dose há 28 dias; 
  • Terceira dose para pessoas sem imunossupressão, com idade de 12 a 59 anos, que receberam a segunda dose até 24/02;
  • Terceira dose para pessoas sem imunossupressão, com idade a partir de 60 anos, que receberam a segunda dose até 24/03;
  • Terceira dose para imunossuprimidos, a partir de 12 anos, que receberam a segunda dose até 24/04; 
  • Quarta dose para imunossuprimidos, de 12 a 59 anos, que receberam a terceira dose até 24/02; 
  • Quarta dose para imunossuprimidos, a partir de 60 anos, que receberam a terceira dose até 24/03; 
  • Quarta dose para trabalhadores da Saúde sem imunosupressão, que receberam a terceira dose até 24/02; 
  • Quarta dose para pessoas de 50 a 59 anos, sem imunosupressão, que receberam a terceira dose até 24/02; 
  • Quarta dose para pessoas de 60 anos ou mais, sem imunosupressão, que receberam a terceira dose até 24/03.

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