Vitória abre agendamento para vacinação contra Covid, Gripe e Sarampo

Vitória vai abrir, no sábado (18), agendamento para mais de 5 mil vagas de vacinação contra a a Covid, Influenza e Sarampo.
As inscrições estarão disponíveis a partir de meio-dia de sábado (18), no site agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.
Ao todo, de acordo com a Prefeitura de Vitória, serão disponibilizadas 5.400 vagas. A vacinação acontece de segunda (20) a sexta-feira (24), em unidades espalhadas pela capital. Confira os pontos.
De segunda (20) a sexta-feira (24):
- Unidade de Saúde de Jardim da Penha;
- Unidade de Saúde de Vitória;
- Unidade de Saúde de Jardim Camburi;
- Unidade de Saúde de Praia do Suá;
- Unidade de Saúde de Andorinhas;
- Unidade de Saúde de Ilha de Santa Maria;
- Unidade de Saúde de Fonte Grande;
- Unidade de Saúde de Forte São João;
- Unidade de Saúde de Maruípe;
- Unidade de Saúde do Quadro;
- Unidade de Saúde de Resistência;
- Unidade de Saúde de Santa Martha;
- Unidade de Saúde de Santo Antônio;
- Unidade de Saúde de São Cristóvão;
- Unidade de Saúde de Conquista;
- Unidade de Saúde de Maria Ortiz.
De terça (21) a quinta-feira (23):
- Igreja Batista em Jardim da Penha.
QUEM PODE RECEBER AS DOSES?
Podem receber vacina contra a Influenza:
- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos;
- Pessoas com 60 anos ou mais;
- Gestantes e Puérperas;
- Pessoas com comorbidades;
- Trabalhadores da Saúde;
- Professores do ensino básico e superior;
- Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento;
- Profissionais das Forças Armadas;
- Pessoas com deficiência permanente;
- Caminhoneiros;
- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;
- Trabalhadores portuários e funcionários do sistema de privação de liberdade.
Na campanha de Sarampo, fazem parte dos públicos-prioritários crianças de seis meses a menores de cinco anos e trabalhadores da Saúde. Já para a Covid-19, a vacinação acontece para todos, a partir dos 5 anos de idade.
Podem receber vacina contra a Covid-19:
- Primeira dose para pessoas com 5 anos de idade ou mais;
- Segunda dose da Pfizer adulto para pessoas que receberam a primeira dose até 24/04;
- Segunda dose da Pfizer pediátrica para crianças que receberam a primeira dose até 24/04;
- Segunda dose da AstraZeneca para pessoas que receberam a primeira dose até 24/04;
- Segunda dose da Coronavac para pessoas que receberam a primeira dose há 28 dias;
- Terceira dose para pessoas sem imunossupressão, com idade de 12 a 59 anos, que receberam a segunda dose até 24/02;
- Terceira dose para pessoas sem imunossupressão, com idade a partir de 60 anos, que receberam a segunda dose até 24/03;
- Terceira dose para imunossuprimidos, a partir de 12 anos, que receberam a segunda dose até 24/04;
- Quarta dose para imunossuprimidos, de 12 a 59 anos, que receberam a terceira dose até 24/02;
- Quarta dose para imunossuprimidos, a partir de 60 anos, que receberam a terceira dose até 24/03;
- Quarta dose para trabalhadores da Saúde sem imunosupressão, que receberam a terceira dose até 24/02;
- Quarta dose para pessoas de 50 a 59 anos, sem imunosupressão, que receberam a terceira dose até 24/02;
- Quarta dose para pessoas de 60 anos ou mais, sem imunosupressão, que receberam a terceira dose até 24/03.