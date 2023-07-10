Vítima de grave acidente de moto é socorrida de helicóptero em Presidente Kennedy

Um acidente grave envolvendo uma motocicleta deixou dois homens feridos na madrugada deste domingo (9) no interior de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, um dos ocupantes em estado grave precisou ser removido de helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).
As causas do acidente não foram informadas. Segundo informações de moradores dadas aos policiais, as vítimas são primos, moradores de Campinas, zona rural de Presidente Kennedy. Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao pronto atendimento da cidade.
Diante da gravidade, um deles foi transferido pela manhã de helicóptero. De acordo com o Notaer, após estabilização do paciente para suportar o voo, sua remoção foi realizada para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim.