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Resgate

Vítima de grave acidente de moto é socorrida de helicóptero em Presidente Kennedy

Vítima sofreu traumatismo craniano e foi transferido para hospital de Cachoeiro de Itapemirim na manhã de domingo (9)

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 11:43

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 jul 2023 às 11:43
Homem é resgatado em estado grave após acidente de moto em Presidente Kennedy
Homem é resgatado em estado grave após acidente de moto em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
Um acidente grave envolvendo uma motocicleta deixou dois homens feridos na madrugada deste domingo (9) no interior de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, um dos ocupantes em estado grave precisou ser removido de helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).
As causas do acidente não foram informadas. Segundo informações de moradores dadas aos policiais, as vítimas são primos, moradores de Campinas, zona rural de Presidente Kennedy. Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao pronto atendimento da cidade.
Diante da gravidade, um deles foi transferido pela manhã de helicóptero. De acordo com o Notaer, após estabilização do paciente para suportar o voo, sua remoção foi realizada para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim.

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