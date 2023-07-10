Vítima de grave acidente de moto é socorrida de helicóptero em Presidente Kennedy

As causas do acidente não foram informadas. Segundo informações de moradores dadas aos policiais, as vítimas são primos, moradores de Campinas, zona rural de Presidente Kennedy. Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao pronto atendimento da cidade.

Diante da gravidade, um deles foi transferido pela manhã de helicóptero. De acordo com o Notaer, após estabilização do paciente para suportar o voo, sua remoção foi realizada para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim.