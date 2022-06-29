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Morte em Vila Velha

Vítima de acidente na BR 101 iria celebrar aniversário da esposa

Segundo Paula Barbosa, o marido estava indo comemorar o aniversário dela. No entanto, durante o percurso em Vila Velha, o carro colidiu com uma carreta

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 07:36

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 jun 2022 às 07:36
Arnobio José Junior, de 31 anos, morto em acidente na BR 101, em Vila Velha
Arnobio José Junior, de 31 anos, morto em acidente na BR 101, em Vila Velha Crédito: Archimedes Patrício
A esposa de Arnobio José Silva Junior, o motorista de 31 anos que morreu em um acidente nesta terça-feira (28), em Vila Velha, contou que ficou sabendo do ocorrido em um grupo de mensagens. Segundo Paula Barbosa, o marido havia saído do trabalho e estava indo comemorar o aniversário dela em Alfredo Chaves. 
“A gente estava conversando no grupo, porque hoje é meu aniversário, estávamos combinando de fazer alguma coisa. Mas ele parou de me responder, sumiu o sinal. Uma colega minha que é enfermeira mandou uma foto que estava em um grupo, de pessoas perguntando se tinha algum conhecido dele, para avisar a família [sobre o acidente]. Foi assim que descobrimos o acidente”, relatou Paula à reportagem da TV Gazeta
Morto em acidente na BR 101 iria celebrar aniversário da esposa
Paula Barbosa foi ao local do acidente e conversou com a imprensa Crédito: Archimedes Patrício

O ACIDENTE

Arnobio Jose Silva Junior, de 31 anos, morreu em um acidente envolvendo o carro que ele dirigia e uma carreta, no quilômetro 313,2 da BR 101, no sentido sul, na tarde de terça-feira (28). Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, a colisão ocorreu na altura de Vila Velha.
Em imagens enviadas por leitores de A Gazeta, é possível ver a gravidade do acidente: o carro bateu de frente com a carreta e a parte dianteira chegou a entrar embaixo do veículo maior.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que a ocorrência foi registrada às 16h58. 
A reportagem da TV Gazeta apurou no local que a carreta estava carregada com 36 toneladas de calcário. O veículo havia saído de Cachoeiro de Itapemirim e iria para a Serra. O motorista da carreta teve ferimentos leves, sendo levado para uma unidade de saúde.

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