Vítima de acidente na BR 101 iria celebrar aniversário da esposa

Arnobio José Junior, de 31 anos, morto em acidente na BR 101, em Vila Velha Crédito: Archimedes Patrício

A esposa de Arnobio José Silva Junior, o motorista de 31 anos que morreu em um acidente nesta terça-feira (28), em Vila Velha , contou que ficou sabendo do ocorrido em um grupo de mensagens. Segundo Paula Barbosa, o marido havia saído do trabalho e estava indo comemorar o aniversário dela em Alfredo Chaves.

“A gente estava conversando no grupo, porque hoje é meu aniversário, estávamos combinando de fazer alguma coisa. Mas ele parou de me responder, sumiu o sinal. Uma colega minha que é enfermeira mandou uma foto que estava em um grupo, de pessoas perguntando se tinha algum conhecido dele, para avisar a família [sobre o acidente]. Foi assim que descobrimos o acidente”, relatou Paula à reportagem da TV Gazeta.

Paula Barbosa foi ao local do acidente e conversou com a imprensa Crédito: Archimedes Patrício

O ACIDENTE

Arnobio Jose Silva Junior, de 31 anos, morreu em um acidente envolvendo o carro que ele dirigia e uma carreta, no quilômetro 313,2 da BR 101, no sentido sul, na tarde de terça-feira (28). Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, a colisão ocorreu na altura de Vila Velha.

Em imagens enviadas por leitores de A Gazeta, é possível ver a gravidade do acidente: o carro bateu de frente com a carreta e a parte dianteira chegou a entrar embaixo do veículo maior.

O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que a ocorrência foi registrada às 16h58.