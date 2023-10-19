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Na BR 259

Vítima de acidente em João Neiva era motorista da Prefeitura de Colatina

José Dias Braga, de 62 anos, trabalhava há dois anos para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Ele morreu no local do acidente
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 out 2023 às 12:14

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 12:14

Carro ficou com a frente bastante danificada após batida com caminhão na BR 259, em João Neiva
Carro ficou com a frente bastante danificada após batida com caminhão na BR 259, em João Neiva Crédito: Divulgação/PRF
A vítima do acidente entre um carro da Prefeitura de Colatina e um caminhão na BR 259, na altura do distrito de Acioli, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (19), foi identificada como o motorista da Secretaria de Assistência Social José Dias Braga, de 62 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A outra pessoa ferida estava no banco de passageiro do automóvel oficial, um Chevrolet Onix branco. Segundo a Prefeitura de Colatina, era uma palestrante, que iria participar de um evento promovido pela Secretaria.
Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, que fica na cidade, e está sendo acompanhada por uma equipe da prefeitura. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a passageira ficou ferida, porém sem gravidade.
A Prefeitura lamentou a morte do servidor, que trabalhava há dois anos pela administração, e disse que está prestando toda a assistência necessária à família da vítima. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

O acidente

A PRF informou que a batida ocorreu no limite entre Colatina e João Neiva, em um trecho de curva e uma pequena subida. Segundo a corporação, o veículo da Prefeitura de Colatina, um Chevrolet Onix branco, teria invadido a contramão e colidido com o caminhão, que seguia no sentido contrário. Os ocupantes do caminhão saíram ilesos.

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