Vítima de acidente em João Neiva era motorista da Prefeitura de Colatina

A vítima do acidente entre um carro da Prefeitura de Colatina e um caminhão na BR 259, na altura do distrito de Acioli, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (19), foi identificada como o motorista da Secretaria de Assistência Social José Dias Braga, de 62 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A outra pessoa ferida estava no banco de passageiro do automóvel oficial, um Chevrolet Onix branco. Segundo a Prefeitura de Colatina, era uma palestrante, que iria participar de um evento promovido pela Secretaria.
Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, que fica na cidade, e está sendo acompanhada por uma equipe da prefeitura. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a passageira ficou ferida, porém sem gravidade.
A Prefeitura lamentou a morte do servidor, que trabalhava há dois anos pela administração, e disse que está prestando toda a assistência necessária à família da vítima. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil.
O acidente
A PRF informou que a batida ocorreu no limite entre Colatina e João Neiva, em um trecho de curva e uma pequena subida. Segundo a corporação, o veículo da Prefeitura de Colatina, um Chevrolet Onix branco, teria invadido a contramão e colidido com o caminhão, que seguia no sentido contrário. Os ocupantes do caminhão saíram ilesos.