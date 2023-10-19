Vítima de acidente em João Neiva era motorista da Prefeitura de Colatina

Carro ficou com a frente bastante danificada após batida com caminhão na BR 259, em João Neiva Crédito: Divulgação/PRF

A outra pessoa ferida estava no banco de passageiro do automóvel oficial, um Chevrolet Onix branco. Segundo a Prefeitura de Colatina, era uma palestrante, que iria participar de um evento promovido pela Secretaria.

Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, que fica na cidade, e está sendo acompanhada por uma equipe da prefeitura. Segundo a Polícia Rodoviária Federal , a passageira ficou ferida, porém sem gravidade.

A Prefeitura lamentou a morte do servidor, que trabalhava há dois anos pela administração, e disse que está prestando toda a assistência necessária à família da vítima. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

O acidente