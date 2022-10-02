A votação no 1º turno das Eleições neste domingo (2) reservou boas histórias e alguns personagens curiosos. Um deles é o sósia "Vin Diesel Brasileiro", que registrou em Linhares, no Espírito Santo, a ausência na votação. Como está fora do domicílio eleitoral, Marcos Salvo, que "dá cara" ao famoso ator da franquia Velozes & Furiosos, precisou ir até a escola Bartouvino Costa, no Centro de Linhares, para justificar o voto.
Vin Diesel brasileiro justifica voto em Linhares - Queria muito participar
Marcos disse à reportagem de A Gazeta que mora em Gramado, no Rio Grande do Sul, e está no Espírito Santo para realizar um tratamento odontológico.
"Eu moro em Gramado e vim para terminar um tratamento de saúde aqui e justifiquei o meu voto. Infelizmente, queria muito participar da votação. Se tiver segundo turno, quero votar"
O "Vin Diesel" esteve na escola em Linhares por volta das 15h deste domingo (2), duas horas antes do fechamento das urnas.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomenda que o eleitor que precisar justificar a falta realize o procedimento no dia da votação pelo aplicativo e-Título. A justificativa também pode ser feita pelo App em até 60 dias após cada turno da votação.
Para fazer o mesmo procedimento, mas pessoalmente, basta comparecer a qualquer seção eleitoral do país e preencher o Requerimento de Justificativa Eleitoral.