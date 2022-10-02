"Vin Diesel brasileiro" justifica voto em Linhares: "Queria muito participar"

O Vin Diesel brasileiro, Marcos Salvo, é de Gramado (RS) e justificou o voto em uma seção eleitoral de Linhares Crédito: Vinícius Lodi

A votação no 1º turno das Eleições neste domingo (2) reservou boas histórias e alguns personagens curiosos. Um deles é o sósia "Vin Diesel Brasileiro", que registrou em Linhares, no Espírito Santo , a ausência na votação. Como está fora do domicílio eleitoral, Marcos Salvo, que "dá cara" ao famoso ator da franquia Velozes & Furiosos, precisou ir até a escola Bartouvino Costa, no Centro de Linhares, para justificar o voto.

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Marcos disse à reportagem de A Gazeta que mora em Gramado, no Rio Grande do Sul, e está no Espírito Santo para realizar um tratamento odontológico.

"Eu moro em Gramado e vim para terminar um tratamento de saúde aqui e justifiquei o meu voto. Infelizmente, queria muito participar da votação. Se tiver segundo turno, quero votar" "Vin Diesel brasileiro" - Marcos Salvo, o sósia do ator famoso

O "Vin Diesel" esteve na escola em Linhares por volta das 15h deste domingo (2), duas horas antes do fechamento das urnas.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomenda que o eleitor que precisar justificar a falta realize o procedimento no dia da votação pelo aplicativo e-Título. A justificativa também pode ser feita pelo App em até 60 dias após cada turno da votação.