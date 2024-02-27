Vilmara Fernandes assina nova coluna de segurança e cidadania em A Gazeta

A jornalista Vilmara Fernandes vai assinar a nova coluna de A Gazeta Crédito: Fernando Madeira

Segurança, justiça e cidadania. Temas de extrema relevância no cotidiano da população vão ganhar uma nova abordagem, em formato de coluna, a partir desta quarta-feira (28), no site de A Gazeta. Com a jornalista Vilmara Fernandes à frente, a proposta é oferecer aos leitores informações de interesse público e que podem ter repercussão no dia a dia das pessoas e das cidades.

A Gazeta, como ressalta o editor-chefe Geraldo Nascimento, tem tradição em tratar desses assuntos, especialmente por afetar as pessoas que vivem no Espírito Santo. Ele conta que reportagens e análises continuarão a ser feitas sobre segurança, justiça e cidadania, mas avalia que a coluna acaba permitindo maior liberdade para apresentar determinados conteúdos.

"Entregar em formatos variados, não apenas em colunas, é uma busca constante da nossa redação. É um esforço nosso de oferecer a informação mais qualificada possível para quem lê A Gazeta. Na coluna, os assuntos também serão sempre apurados, totalmente checados, como a gente já tem o hábito de fazer, mas entregues numa velocidade maior para a audiência", frisa.

O diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer, observa que todos os dias os noticiários mostram a violência. Portanto, tratar de segurança e cidadania é um compromisso permanente da empresa. "Na verdade, uma coisa está ligada à outra: quanto mais cidadania tivermos, menos violência teremos", sustenta.

Na opinião de Abdo Chequer, a coluna contribuirá para colocar mais luz sobre esses temas e suscitar reflexões. "Vamos dar um foco maior e, aproveitando o nome de Vilmara na história do jornalismo, trabalhar questões tão fundamentais na nossa vida. Temos que avançar, buscar novas formas de informar. O jornalismo é isto: uma maneira de fazer com que todos estejam cientes sobre os fatos importantes que circundam e podem mudar sua vida."

Com 25 anos de atuação em A Gazeta, Vilmara Fernandes vai assinar uma coluna pela primeira vez, mas carrega consigo toda a experiência e credibilidade construída ao longo de mais de duas décadas de profissão.

"Após tantos anos na reportagem, é o momento de trilhar um novo caminho. A proposta é oferecer aos nossos leitores informações novas, de preferência exclusivas, e um novo olhar sobre o que já foi publicado, com fatos ou implicações que ainda não foram reveladas e que possam ter repercussão no cotidiano das pessoas e das cidades, ter interesse público, sobretudo, que é o principal objetivo do jornalismo", destaca a jornalista.