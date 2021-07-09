A Prefeitura de Vila Velha alertou serem falsas as informações de que o Pronto Atendimento de Cobilândia seria fechado. Segundo a administração municipal, os boatos estão circulando em redes sociais, mas o órgão informou que há atualmente 33% de ocupação do serviço, ou seja, a unidade ainda conta com mais de 60% de capacidade de atendimento.
Vila Velha alerta para informação falsa sobre PA de Cobilândia fechar
A prefeitura ressaltou ainda que teve início a discussão para a ampliação da oferta de serviços especializados e do espaço para o acolher a população, por conta da baixa demanda de partos. O município divulgou que está sendo planejado o aumento da oferta de atendimentos para os serviços de saúde da mulher, incluindo assistência a vítimas de violência, e ações de planejamento familiar – como DIU e vasectomia.
De acordo com a administração, as informações sobre os serviços oferecidos no município podem ser acessados através do site oficial da Prefeitura de Vila Velha e também no perfil do órgão nas redes sociais, no endereço @prefvilavelha. "O ato de propagar informações falsas pode prejudicar muitas pessoas, especialmente as que mais precisam receber as devidas orientações", diz o comunicado.