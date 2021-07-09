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Vila Velha alerta para informação falsa sobre PA de Cobilândia fechar

Em comunicado divulgado no site oficial, a prefeitura ressaltou que há, inclusive, discussões em andamento para ampliação dos serviços prestados na unidade

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 16:59

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 jul 2021 às 16:59
O Hospital Municipal de Cobilândia foi reaberto no fim da noite desta segunda-feira (02) em Vila Velha
A Prefeitura de Vila Velha comunicou que são falsas as informações de que o PA do Cobilândia seria fechado Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila velha
Prefeitura de Vila Velha alertou serem falsas as informações de que o Pronto Atendimento de Cobilândia seria fechado. Segundo a administração municipal, os boatos estão circulando em redes sociais, mas o órgão informou que há atualmente 33% de ocupação do serviço, ou seja, a unidade ainda conta com mais de 60% de capacidade de atendimento.
Vila Velha alerta para informação falsa sobre PA de Cobilândia fechar
A prefeitura ressaltou ainda que teve início a discussão para a ampliação da oferta de serviços especializados e do espaço para o acolher a população, por conta da baixa demanda de partos. O município divulgou que está sendo planejado o aumento da oferta de atendimentos para os serviços de saúde da mulher, incluindo assistência a vítimas de violência, e ações de planejamento familiar – como DIU e vasectomia.
De acordo com a administração, as informações sobre os serviços oferecidos no município podem ser acessados através do site oficial da Prefeitura de Vila Velha e também no perfil do órgão nas redes sociais, no endereço @prefvilavelha. "O ato de propagar informações falsas pode prejudicar muitas pessoas, especialmente as que mais precisam receber as devidas orientações", diz o comunicado.

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