Vila Velha alerta para informação falsa sobre PA de Cobilândia fechar

A prefeitura ressaltou ainda que teve início a discussão para a ampliação da oferta de serviços especializados e do espaço para o acolher a população, por conta da baixa demanda de partos. O município divulgou que está sendo planejado o aumento da oferta de atendimentos para os serviços de saúde da mulher, incluindo assistência a vítimas de violência, e ações de planejamento familiar – como DIU e vasectomia.