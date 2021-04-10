Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agendamento

Vila Velha abre novas vagas para vacinação contra a Covid neste sábado

Serão vacinados profissionais da saúde e idosos acima dos 60 anos. Os agendamentos são feitos pelo site da prefeitura

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 19:01

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

10 abr 2021 às 19:01
Vacina Coronavac
Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Profissionais da saúde e idosos acima dos 60 anos poderão agendar a vacinação contra a Covid-19 em Vila Velha ainda neste sábado (10). De acordo com o cronograma divulgado pela Prefeitura, 13 mil vagas foram abertas, entre 17h e 20h, para trabalhadores da saúde e idosos a partir dos 60 anos. Os agendamentos devem ser feitos pelo site da prefeitura.

CONFIRA O CRONOGRAMA:

17h - Mil vagas para idosos entre 65 e 69 anos;
18h - Duas mil vagas para idosos com 75 anos ou mais;
19h - Três mil vagas para profissionais da saúde;
20h - Sete mil vagas para idosos entre 60 e 64 anos.

Veja Também

Ex-governador Paulo Hartung toma vacina contra a Covid-19 em Vitória

Mais de 500 mil que receberam 1ª dose da vacina em janeiro não tomaram a 2ª

Linhares faz mutirão para imunizar pessoas de 62 a 64 anos neste sábado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vila Velha Vila Velha Vacina Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem BBC Brasil
A vida em Teerã em meio à guerra: desemprego, segurança reforçada e apagão de internet
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados