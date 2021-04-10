Vila Velha abre novas vagas para vacinação contra a Covid neste sábado

Profissionais da saúde e idosos acima dos 60 anos poderão agendar a vacinação contra a Covid-19 em Vila Velha ainda neste sábado (10). De acordo com o cronograma divulgado pela Prefeitura, 13 mil vagas foram abertas, entre 17h e 20h, para trabalhadores da saúde e idosos a partir dos 60 anos. Os agendamentos devem ser feitos pelo site da prefeitura.
CONFIRA O CRONOGRAMA:
17h - Mil vagas para idosos entre 65 e 69 anos;
18h - Duas mil vagas para idosos com 75 anos ou mais;
19h - Três mil vagas para profissionais da saúde;
20h - Sete mil vagas para idosos entre 60 e 64 anos.