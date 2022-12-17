Vídeo: temporal deixa ruas alagadas e causa estragos em Irupi

A Gazeta é possível ver vários locais pela cidade que ficaram alagados e os estragos causados devido a forte chuva. Um temporal que atingiu o Espírito Santo neste sábado (17) deixou moradores de Irupi , no Sul do Estado , assustados. Em vídeos enviados por leitores deé possível ver vários locais pela cidade que ficaram alagados e os estragos causados devido a forte chuva.

A Defesa Civil Municipal informou que a equipe circula pela cidade e não tem detalhes sobre os pontos que foram afetados pela chuva.

Outras cidades do Estado também registraram temporais, porém sem registros de prejuízos, casos de Bom Jesus do Norte e também Muniz Freire. Em Pedro Canário, no Norte capixaba, a chuva fez com que uma barreira cedesse , interditando totalmente a BR 101 na altura do km 17.

ESTRAGOS

Neste domingo (18), segundo a assessoria de comunicação de Irupi, o nível dos córregos e rios baixou e as ruas do município estão sendo limpas por equipes da prefeitura. A Defesa Civil municipal está com servidores do órgão estadual percorrendo a sede e o interior para um levantamento dos estragos.

Temporal deixa estragos em Irupi

Entre os problemas, estão pontes destruídas pela força da água nas localidades de Córrego Fundo, Córrego Barra de Santa Rosa e Santa Cruz, além de quedas de barreiras.