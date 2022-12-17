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Muita chuva

Vídeo: temporal deixa ruas alagadas e causa estragos em Irupi

Em vídeos enviados por leitores de A Gazeta é possível ver vários locais pela cidade que ficaram alagados devido a forte chuva deste sábado (17)

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 20:02

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 dez 2022 às 20:02
Um temporal que atingiu o Espírito Santo neste sábado (17) deixou moradores de Irupi, no Sul do Estado, assustados. Em vídeos enviados por leitores de A Gazeta é possível ver vários locais pela cidade que ficaram alagados e os estragos causados devido a forte chuva.
A Defesa Civil Municipal informou que a equipe circula pela cidade e não tem detalhes sobre os pontos que foram afetados pela chuva.
Outras cidades do Estado também registraram temporais, porém sem registros de prejuízos, casos de Bom Jesus do Norte e também Muniz Freire. Em Pedro Canário, no Norte capixaba, a chuva fez com que uma barreira cedesse, interditando totalmente a BR 101 na altura do km 17.  

ESTRAGOS

Neste domingo (18), segundo a assessoria de comunicação de Irupi, o nível dos córregos e rios baixou e as ruas do município estão sendo limpas por equipes da prefeitura. A Defesa Civil municipal está com servidores do órgão estadual percorrendo a sede e o interior para um levantamento dos estragos.

Temporal deixa estragos em Irupi

Entre os problemas, estão pontes destruídas pela força da água nas localidades de Córrego Fundo,  Córrego Barra de Santa Rosa e Santa Cruz, além de quedas de barreiras.
O abastecimento de água também está comprometido. A estação de capitação de água da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) foi atingida com um grande acúmulo de areia, obstruindo a capitação de água. O trabalho necessário está sendo executado, porém a população foi orientada a economizar água.

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