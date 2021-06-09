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Vídeo: ratos são flagrados em corredores do Hospital Dório Silva na Serra

Nas imagens, os animais aparecem perto de um coletor de lixo; hospital foi dedetizado e está recebendo serviços de desobstrução e limpeza de fossas e tubulações, segundo a Sesa
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

09 jun 2021 às 18:19

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 18:19

Ratos foram flagrados em corredores de hospital na Serra
Ratos foram flagrados em corredores de hospital na Serra Crédito: Reprodução
Circulam pelas redes sociais vídeos de ratos nos corredores do Hospital Dório Silva, na Serra. Os animais aparecem perto de um coletor de lixo. As imagens teriam sido registradas pela acompanhante de uma paciente na última quinta-feira (3). Veja abaixo.
A reportagem de A Gazeta questionou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) sobre as imagens. Em nota, a direção do Hospital Estadual Dório Silva informou que a dedetização e desratização acontecem de forma sistemática na unidade, tendo a última sido realizada no dia 28 de maio. "Para este mês, outras duas ações estão agendadas", informou.
A Sesa informou, ainda, que estão sendo realizados serviços de desobstrução e limpeza do sistema de fossas sanitárias do hospital e também de desobstrução e limpeza das tubulações e das caixas de esgoto internos. Os serviços de revisão e recuperação do sistema de esgoto serão concluídos nos próximos dias.
Por fim, a Sesa informou por nota que parte do hospital está em obras de manutenção/ampliação, "o que gera acúmulo de materiais de construção que produzem entulhos que, apesar da manutenção periódica, dificultam o controle na área externa da unidade".
A direção reforçou que tem adotado medidas para proporcionar um ambiente seguro e adequado para os servidores e pacientes.

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