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Na noite de sábado

Vídeo: carro pega fogo na orla de Itaparica, em Vila Velha

De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, não foi identificada nenhuma vítima. Veículo tinha placas de Cariacica

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 14:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2021 às 14:25
Carro pegou fogo na orla de Itaparica
Carro pegou fogo na orla de Itaparica Crédito: Beatriz Rocha
Um carro pegou fogo por volta das 23h da noite deste sábado (25) na Avenida Estudante José Júlio de Souza, na Praia de Itaparica, Vila Velha. De acordo com a Guarda Municipal, não foi identificada nenhuma vítima.
O fogo foi combatido por um carro do Corpo de Bombeiros. As causas do fogo serão investigadas pela Polícia Civil. O veículo é um Hyundai com placas de Cariacica, segundo a Guarda de Vila Velha.
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil foram demandados pela reportagem, mas informaram que não teriam mais detalhes, uma vez que a ocorrência não foi localizada no plantão vigente iniciado na manhã desde domingo (26).

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