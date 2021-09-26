Vídeo: carro pega fogo na orla de Itaparica, em Vila Velha

Um carro pegou fogo por volta das 23h da noite deste sábado (25) na Avenida Estudante José Júlio de Souza, na Praia de Itaparica, Vila Velha. De acordo com a Guarda Municipal, não foi identificada nenhuma vítima.
O fogo foi combatido por um carro do Corpo de Bombeiros. As causas do fogo serão investigadas pela Polícia Civil. O veículo é um Hyundai com placas de Cariacica, segundo a Guarda de Vila Velha.
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil foram demandados pela reportagem, mas informaram que não teriam mais detalhes, uma vez que a ocorrência não foi localizada no plantão vigente iniciado na manhã desde domingo (26).