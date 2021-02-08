Vídeo: "cachoeira de lama" toma rua em cidade do ES

Lama em rua de São Roque do Canaã Crédito: Reprodução Vídeo

SÃO ROQUE DO CANAÃ

Na cidade de São Roque do Canaã, no Noroeste do Estado, os moradores se assustaram com uma enxurrada que desceu de um dos morros da cidade. Segundo a Defesa Civil, no entanto, o evento não se trata do deslizamento de barragens ou de caixas secas, e sim de um excesso de águas acumuladas em um platô feito por uma empresa, para a instalação de painéis solares.

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Segundo a Prefeitura de São Roque do Canaã, o platô construído não tem autorização das secretarias de Meio Ambiente e de Obras do município. "A estrutura tem grande movimentação de terra e não possui drenagem correta nem mesmo projeto pelo profissional competente. Com o grande volume de chuva e sem projeto adequado, ocorreu a enxurrada, trazendo grande transtorno a população", informa a prefeitura.

Cachoeira de lama assusta moradores de São Roque do Canaã, Norte do ES

A Bassani Esquadrias, empresa responsável pelo terreno, informa que o vídeo não mostra a totalidade do ocorrido, uma vez que aconteceram três represamentos de água, sendo dois maiores e um menor. Com o grande volume de chuvas, a água acabou descendo. A Bassani afirma que a obra ainda não começou e que está em processo de licenciamento, pede desculpas aos moradores prejudicados e ressalta que já está realizando a limpeza do local.

LINHARES

Carro no meio do alagamento em Linhares, Norte do ES Crédito: Internauta

No trecho da BR 101, que corta o município de Linhares, Norte do ES, os motoristas se deparam com diversos pontos de alagamentos e carros parados durante a extensão da via. O mesmo ocorreu em ruas internas da cidade e em bairros que ficam localizados nas partes baixas da cidade, como o Shell. Em alguns pontos, a água chegava ao nível da porta dos carros.

Com o grande volume de chuvas, os bueiros não suportaram a quantidade de água e transbordaram. No bairro Aviso, o esgoto subiu e invadiu as casas dos moradores.

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ARACRUZ

Em Aracruz, também no Norte do ES, o volume da chuva foi tão forte que as águas chegaram a invadir as casas de alguns moradores do bairro Santa Cruz, como mostra o vídeo abaixo:

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As Defesas Civis de Linhares e Aracruz informam que os alagamentos desta segunda-feira (8) foram provocados pelo grande volume de chuva que atinge o Espírito Santo, mas que, até o momento, não há ocorrências graves e registros de desabrigados ou desalojados.

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