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Após chuva forte

Vídeo: água preta na Praia do Morro, em Guarapari, preocupa banhistas

Nas imagens é possível ver uma grande quantidade de água suja jorrando do sistema de drenagem pluvial da orla direto na areia, formando uma mancha escura na praia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2020 às 22:44

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 22:44

Durante as fortes chuvas registradas na Grande Vitória neste sábado (24), um vídeo que mostra grande volume de água preta indo em direção ao mar, na Praia do Morro, Guarapari, viralizou nas redes sociais e em grupos de WhatsApp. 
Nas imagens é possível ver uma grande quantidade de água suja jorrando do sistema de drenagem pluvial da orla direto na areia, formando uma mancha escura na praia. Água preta, direto no mar, não aconselho ninguém a surfar aqui amanhã, afirma o autor do vídeo, que não se identificou.
A Prefeitura de Guarapari foi procurada e confirmou que as imagens são da Praia do Morro, mas não soube confirmar se o vídeo foi registrado neste sábado. No entanto, explicou que o problema realmente ocorre porque o sistema de drenagem pluvial (de águas de chuva) da Praia do Morro foi executado há muitos anos e, portanto, toda a drenagem da chuva é direcionada para os pontos mais baixos do bairro, nesses emissários que deságuam na areia da praia.
Quando chove, existe uma descarga hídrica, do primeiro momento da chuva, que lava as ruas, dutos de drenagem, bueiros e, por isso, a primeira leva dessa água apresenta característica de cor acentuada e turbidez, explicou, em nota.
A prefeitura acrescentou que o bairro Praia do Morro possui sistema de saneamento de esgoto e que a maioria das residências, condomínios e estabelecimentos comerciais já encontram-se ligados à rede de coleta da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan).
O esgoto de residências que não estão ligadas à rede, no entanto, pode estar sendo jogado de forma clandestina à rede pluvial, misturando-se à agua da chuva e poluindo a praia.
"Um grande número ligações clandestinas de esgoto já foram sanadas através do programa Se Liga na Rede da Cesan, em parceria com as ações de notificação da Prefeitura de Guarapari. Trabalho este, que é contínuo e tem gerado resultados positivos", acrescentou a prefeitura.
Procurada, a Cesan informou que o problema não é de competência da companhia.

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