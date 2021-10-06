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Covid-19

Viana realiza imunização de diferentes públicos durante esta semana

São disponibilizadas 5.000 doses (cerca de 1.000 doses por dia), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, nas 18 unidades básicas de saúde (UBS). Não há necessidade de agendamento
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

06 out 2021 às 11:55

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 11:55

Vacina Astrazeneca
Aplicação da vacina contra Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
O município de Viana está oferecendo nesta semana mais uma oportunidade para a população se vacinar contra a Covid-19. São disponibilizadas 5.000 doses (cerca de 1.000 doses por dia), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, nas 18 unidades básicas de saúde (UBS). Não há necessidade de agendamento.
As vacinas oferecidas são da Pfizer e Coronavac, além da meia dose da AstraZeneca.
Além disso, também está disponível a vacina contra o vírus da Influenza.

PÚBLICO-ALVO E INTERVALO DAS APLICAÇÕES

  • Primeira dose da Pfizer: adolescentes de 12 a 17 anos;
  • Primeira dose: pessoas a partir de 18 anos;
  • Segunda dose da Coronavac: após intervalo de 28 dias;
  • Segunda dose da AstraZeneca: após intervalo de 54 dias;
  • Segunda dose da Pfizer: após intervalo de 54 dias;
  • Segunda meia dose do estudo Viana Vacinada;
  • Dose de reforço para pessoas acima dos 60 anos: após intervalo de cinco meses da segunda aplicação;
  • Dose de reforço para pessoas com alto grau de imunossupressão: após intervalo de 28 dias da segunda dose; 
  • Dose de reforço para profissionais da saúde: após intervalo de seis meses da segunda dose.
No momento da imunização, é importante levar um documento com foto, CPF ou cartão do SUS e comprovante de vacinação (para receber a segunda dose ou a dose de reforço). Para a Influenza, no caso de crianças, é necessário apresentar também o cartão de vacinação.

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