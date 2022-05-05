Vestibular: UVV divulga lista de aprovados em Medicina e outros cursos

A Universidade de Vila Velha (UVV) divulgou nesta quinta-feira (5) a lista de aprovados no vestibular para ingresso em cursos a partir do segundo semestre de 2022. A lista contém os resultados para os vestibulares de Medicina e também para os demais cursos da instituição.
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Lista de aprovados no vestibular da UVV 2022/2
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Conforme a universidade, a primeira etapa do processo seletivo de Medicina utilizou como base a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Já a segunda etapa, que aconteceu no último domingo (1), foi realizada junto com os outros cursos.
A UVV anunciou também que o prazo de matrícula e a documentação necessária serão informados no edital de convocação, que está disponível no site da instituição.