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Segundo semestre de 2022

Vestibular: UVV divulga lista de aprovados em Medicina e outros cursos

Lista de aprovados no vestibular para ingresso no segundo semestre de 2022 foi divulgada nesta quinta (5); o prazo de matrícula e a documentação necessária serão disponibilizados no site da UVV

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 12:28

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

05 mai 2022 às 12:28
Universidade de Vila Velha (UVV).
Lista de aprovados no vestibular da Universidade de Vila Velha (UVV) foi divulgada nesta quinta (5) Crédito: Divulgação/UVV
A Universidade de Vila Velha (UVV) divulgou nesta quinta-feira (5) a lista de aprovados no vestibular para ingresso em cursos a partir do segundo semestre de 2022. A lista contém os resultados para os vestibulares de Medicina e também para os demais cursos da instituição. 

Arquivos & Anexos

Lista de aprovados no vestibular da UVV 2022/2

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Conforme a universidade, a primeira etapa do processo seletivo de Medicina utilizou como base a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Já a segunda etapa, que aconteceu no último domingo (1), foi realizada junto com os outros cursos.
A UVV anunciou também que o prazo de matrícula e a documentação necessária serão informados no edital de convocação, que está disponível no site da instituição

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