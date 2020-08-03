Venda de livro sobre canções de Roberto Carlos vai ajudar pacientes do ES

O cantor Roberto Carlos Crédito: Caio Girardi

O escritor Maciel de Aguiar, autor do livro Roberto Carlos: as canções que você fez para mim, doou 100 exemplares para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. O valor arrecadado será revestido em equipamentos de segurança para enfrentar a Covid-19.

A unidade é um dos hospitais na Região Sul do Estado referência para o tratamento da doença. O hospital vai vender os livros na recepção da unidade por R$ 250.

"É com muito prazer que participo dessa campanha para ajudar a Santa Casa neste momento de absoluta solidariedade. Eu, como autor que tive o privilégio de escrever sobre as músicas dessa personalidade importante de Cachoeiro, fico gratificado de participar desse projeto" Maciel de Aguiar - Escritor

O LIVRO

O escritor Maciel de Aguiar lançaria o livro na Casa de Cultura Roberto Carlos, casa onde o artista nasceu e viveu em Cachoeiro de Itapemirim. Mas, devido à pandemia, o evento precisou ser adiado.

A pesquisa para compor o livro começou em 1969. Há mais de 50 anos o escritor perguntava às pessoas que músicas do Rei faziam parte da sua história. Foram entrevistados pescadores, boêmios, motoristas, prostitutas e até artistas como Vinícius de Moraes, Rubem Braga, Sérgio Sampaio e a própria mãe do Rei, homenageada com a canção Lady Laura.

Livro "Roberto Carlos: as canções que você fez pra mim" Crédito: Reprodução | Internet

A coletânea foi feita pela editora Memorial e possui quase 500 páginas de histórias de mais de 50 músicas de sucesso do cantor. O livro vem dentro de uma caixa, possui capa dura, feito com papel couché.

COMO COMPRAR

Quem quiser adquirir o livro sobre as canções do filho ilustre de Cachoeiro de Itapemirim, poderá também fazer por transferência bancária, Picpay ou cartão de crédito. Os livros devem ser retirados na recepção do hospital, onde também estará disponível para venda.

Quem não estiver em Cachoeiro pode comprar que o produto será enviado via Correios. É necessário apresentar o comprovante de pagamento.

Caixa Econômica Federal

Agência: 4256



Conta Poupança: 55-6



Operação 003



Banco do Brasil

Agência: 3431-2



Conta Corrente: 6052-6



Bradesco

Agência 553



Conta Corrente: 14977-2

Banestes

Agência 115



Conta Corrente: 8.081.069



Sicoob

Agência: 3260



Conta Corrente: 7623-6



PicPay: @santacasacachoeiro

Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro



CNPJ: 27.187.087/0001-04

