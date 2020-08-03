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Superação

Covid-19: Tive certeza que ia morrer, diz técnica de enfermagem no ES

Moradora de Linhares, Adriana da Silva Euzébio, de 44 anos, ficou internada por 18 dias na UTI do Hospital Roberto Silvares, em São Mateus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 19:19

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 19:19

Curada da Covid-19, técnica de enfermagem da Prefeitura volta ao trabalho em Linhares
Curada da Covid-19, técnica de enfermagem volta ao trabalho em Linhares Crédito: Felipe Tozatto/ Prefeitura de Linhares
A técnica de enfermagem Adriana da Silva Euzébio, de 44 anos, foi recebida com muito carinho pelos colegas de trabalho nesta segunda-feira (3) em uma unidade de saúde de Linhares, Norte do Espírito Santo. A profissional ficou alguns meses afastada por causa da Covid-19. Durante esse período, ficou internada em estado grave, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, em São Mateus.
Pronta para voltar ao trabalho na linha de frente do combate ao coronavírus na unidade. Adriana foi recebida pelos colegas de trabalho com cartazes de motivação, balões e um bolo com decoração do time do coração, o Flamengo. 
Curada da Covid-19, técnica de enfermagem da Prefeitura volta ao trabalho em Linhares
Adriana foi recebida pelos colegas de trabalho com cartazes de motivação, balões e um bolo com decoração do Flamengo Crédito: Felipe Tozatto/ Prefeitura de Linhares

LUTA CONTRA A DOENÇA

Adriana começou a sentir os primeiros sintomas do coronavírus na segunda quinzena de abril. Segundo ela, sentiu  dor no corpo e febre de 39 °C. Durante 18 dias, a profissional de saúde ficou internada em um leito de UTI do Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, em São Mateus. Adriana diz que a internação foi difícil, mas serviu para ela compreender o verdadeiro valor da própria profissão.
Acaba sendo um aprendizado. Se já era uma boa profissional, volto com muito mais amor aos pacientes, independentemente se estão em isolamento ou o que for, porque percebi que é muito importante essa atenção que a gente dá para o paciente, diz.

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Após o período na  UTI, ficou mais alguns dias em observação em um leito de enfermaria, até receber alta no último dia 11 de maio.
"Tive certeza de que iria morrer. Era o único pensamento que tive, por tanto sofrimento respiratório. Era um desespero. Por trabalhar na área da saúde, conhecer os procedimentos e ver pacientes conscientes afundando em questão de segundos, o medo era muito grande"
Adriana da Silva Euzébio - Técnica de enfermagem 
Em meio às incertezas e ao medo de deixar a família, Adriana diz que encontrou no contato com os próprios colegas de profissão a força necessária para se manter esperançosa e enfrentar as dificuldades da doença.
Percebi o tanto que é importante uma pessoa, mesmo em isolamento, ser cuidada. Eu não conseguia nem ver o rosto deles direito, de tanto equipamento que estavam usando, mas eles conversavam e encostavam em mim. Isso é muito importante. Te passa uma segurança maior, diz.
Curada da Covid-19, técnica de enfermagem da Prefeitura volta ao trabalho em Linhares
Adriana foi recebida com muito carinho pelos colegas de trabalho Crédito: Felipe Tozatto/ Prefeitura de Linhares
Após voltar ao trabalho, Adriana faz questão de  reforçar os cuidados para conter a propagação do vírus. Como técnica de enfermagem peço para que as pessoas entendam a seriedade desta doença. Que parem de ficar aglomeradas, usem máscaras, lavem as mãos sempre, usem álcool em gel, não visitem parentes, não viajem sem necessidade e, se puder, fiquem em casa  pois os profissionais da saúde estão na linha de frente por vocês, completa.

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