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Meio ambiente

Vá a pé para a praia: campanha em Itaúnas foca preservação da natureza

Iniciativa busca conscientizar a população sobre formas de desfrutar das belezas naturais de uma forma mais saudável e sustentável
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2023 às 15:02

Publicado em 06 de Agosto de 2023 às 15:02

Dunas de Itaúnas, destino de casais apaixonados
Dunas de Itaúnas, destino de casais apaixonados Crédito: Divulgação
"Vá a pé para a praia". É este o incentivo de uma campanha lançada pelo Parque Estadual de Itaúnas (PEI), em Conceição da Barra, a fim de conscientizar moradores e visitantes da região sobre a preservação da natureza e melhorar a qualidade do ar.
A iniciativa busca conscientizar a população sobre formas de desfrutar das belezas naturais de uma forma mais saudável e sustentável.
“A caminhada é uma oportunidade de exercitar o corpo, relaxar a mente e renovar as energias. Afinal, nada melhor do que se desconectar do estresse do dia a dia e se permitir desfrutar da calmaria e da paz que só a natureza pode oferecer”, disse a gestora do Parque Estadual de Itaúnas, Juliana Coura.
No âmbito da campanha, um QR Code (código escaneável) com informações sobre a programação das trilhas, orientação de visitação, transporte turístico, perfil das mídias e do Programa de Voluntariado em Unidade de conservação (PVUC) também foi disponibilizado em diversos estabelecimentos da Vila de Itaúnas.

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Vila de Itaúnas

Inserida no entorno do Parque Estadual de Itaúnas, a Vila de Itaúnas reúne as famosas dunas, que surgiram devido à ação dos ventos e a movimentação das areias, e se tornaram atrativo turístico, junto ao forró pé de serra da região.
Foi criada em 1958, na margem sul do Rio Itaúnas, mas existiu outra vila antes disso. O vilarejo anterior ficava em uma área com incidência do forte vento nordeste, e, com o passar do tempo, acabou sendo soterrado pela areia.
Campanha em Itaúnas foca preservação da natureza

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