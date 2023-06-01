Ufes se compromete a aumentar gratuidade no RU e aulas são retomadas

Restaurante Universitário no Campus de Goiabeiras da Ufes Crédito: Rafael Zambe

A reunião entre a administração central e os estudantes ocorreu no Campus de Maruípe, das 18h30 às 23h de quarta-feira (31). Estiveram presentes o reitor Paulo Vargas, o vice-reitor Roney Pignaton, pró-reitores e outros assessores, além de 20 representantes estudantis.

Após a apresentação de uma pauta elaborada pelos estudantes, os pontos foram colocados em discussão isoladamente, tendo sido definidos os seguintes compromissos:

Elaboração de uma proposta, a ser enviada ao Conselho Universitário, de ampliação da margem de gratuidade no RU da atual faixa de renda de até um e meio salários mínimos (R$ 1.980) – critérios previstos em lei que criou o Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) – para dois salários mínimos (R$ 2.640), com recursos próprios da Ufes; Reativação do Comitê Gestor dos RUs no âmbito do Fórum de Assistência Estudantil; Melhoria de acessibilidade nos RUs; Aprimoramento do processo de cadastro por meio de edital de assistência estudantil; Integração do nome social em todos os sistemas e portais da Ufes; Ampliação do prazo de autorização temporária e emergencial de acesso gratuito ao RU mediante avaliação socioeconômica; Realização de estudos acerca da demanda de oferta de jantar no RU de Maruípe.

A Ufes alegou que alguns pontos levantados pelos estudantes dependem da superação das limitações orçamentárias que a universidade ainda enfrenta.

Em nota, a administração afirmou que está empenhada em buscar soluções junto ao governo federal e articula com outras universidades federais para garantir a ampliação do Plano Nacional de Assistência Estudantil.

Semana de protestos

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) suspendeu as atividades na quarta-feira (31) nos campi de Vitória (Goiabeiras e Maruípe) . A instituição alegou que a medida foi necessária por "não ter sido possível viabilizar o funcionamento do Restaurante Universitário", após estudantes bloquearem os acessos ao Campus de Goiabeiras na terça-feira (30) em protesto por melhorias na alimentação.

As manifestações na Ufes começaram na segunda-feira (29), quando estudantes liberaram o acesso ao RU . A justificativa foi a de que a administração central da universidade planeja barrar o acesso dos estudantes, implementando catracas maiores, e punir com processo administrativo quem pular a roleta e não pagar R$ 5 para se alimentar.

Após esse ato, a Ufes interrompeu o fornecimento do jantar de segunda-feira (29) e do almoço do dia seguinte, em Goiabeiras e Maruípe, justificando que a suspensão das atividades era necessária para restabelecer as condições de segurança, de trabalho e de organização adequada do fluxo de fornecimento das refeições, "comprometidas pelas manifestações".