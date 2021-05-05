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Muita fumaça

Três ônibus e caminhão pegam fogo em pátio de ferro-velho em Cachoeiro

O incêndio teria começado durante um serviço de solda. A fumaça foi vista de vários pontos da cidade. Circulou na cidade informação de que uma aeronave teria caído no local, o que foi descartado pelos bombeiros

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 11:39

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

05 mai 2021 às 11:39
O Corpo de Bombeiros está no local. A causa ainda não foi informada. A fumaça foi vista de vários pontos da cidade
Três ônibus e um caminhão pegam fogo em pátio de ferro velho em Cachoeiro Crédito: Internauta
Um incêndio na manhã desta quarta-feira (05), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, atingiu três ônibus e um caminhão que estavam no pátio de um ferro-velho no bairro IBC. A fumaça foi vista de vários pontos da cidade.
Segundo o Corpo de Bombeiros, os trabalhadores do local contaram que o incêndio começou durante um serviço de solda que estava sendo feito no ferro-velho. “A suspeita é que uma das faíscas tenha caído em um material combustível do ônibus, e ainda não se sabe como, mas se alastrou dentro do ônibus e outros veículos”, contou o comandante do Corpo de Bombeiros de Cachoeiro, Herbert Carvalho.
Herbert disse, ainda, que o fogo nos veículos logo foi combatido, mas o que exigiu um pouco mais de esforço pelos bombeiros  foi a contenção das chamas nos entulhos que estavam no local, por causa dos produtos como fibra de vidro e resina, que são comuns nestes estabelecimentos.
O Corpo de Bombeiros está no local. A causa ainda não foi informada. A fumaça foi vista de vários pontos da cidade
Três ônibus e um caminhão pegam fogo em pátio de ferro velho em Cachoeiro Crédito: Internauta

FUMAÇA ASSUSTOU MORADORES

Como a fumaça foi vista por vários pontos da cidade, circulou no município a informação de que uma aeronave teria caído no local, o que foi descartado com a presença dos bombeiros no local. “Não há evidências ou relatos de quem esteve no local e de testemunhas que tenha caído alguma aeronave. Trata-se do incêndio na propriedade particular”, explicou o comandante.
Não houve feridos e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, não há necessidade de realizar perícia, visto que o prejuízo é do próprio proprietário do local.
O Corpo de Bombeiros está no local. A causa ainda não foi informada. A fumaça foi vista de vários pontos da cidade
Três ônibus e um caminhão pegam fogo em pátio de ferro velho em Cachoeiro Crédito: Internauta

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