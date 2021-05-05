Três ônibus e caminhão pegam fogo em pátio de ferro-velho em Cachoeiro

Três ônibus e um caminhão pegam fogo em pátio de ferro velho em Cachoeiro Crédito: Internauta

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Segundo o Corpo de Bombeiros , os trabalhadores do local contaram que o incêndio começou durante um serviço de solda que estava sendo feito no ferro-velho. “A suspeita é que uma das faíscas tenha caído em um material combustível do ônibus, e ainda não se sabe como, mas se alastrou dentro do ônibus e outros veículos”, contou o comandante do Corpo de Bombeiros de Cachoeiro, Herbert Carvalho.

Herbert disse, ainda, que o fogo nos veículos logo foi combatido, mas o que exigiu um pouco mais de esforço pelos bombeiros foi a contenção das chamas nos entulhos que estavam no local, por causa dos produtos como fibra de vidro e resina, que são comuns nestes estabelecimentos.

Três ônibus e um caminhão pegam fogo em pátio de ferro velho em Cachoeiro Crédito: Internauta

FUMAÇA ASSUSTOU MORADORES

Como a fumaça foi vista por vários pontos da cidade, circulou no município a informação de que uma aeronave teria caído no local, o que foi descartado com a presença dos bombeiros no local. “Não há evidências ou relatos de quem esteve no local e de testemunhas que tenha caído alguma aeronave. Trata-se do incêndio na propriedade particular”, explicou o comandante.

Não houve feridos e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, não há necessidade de realizar perícia, visto que o prejuízo é do próprio proprietário do local.