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Transcol tem princípio de incêndio e bombeiros são chamados na Serra

Ônibus estava indo para a garagem quando fumaça começou, nesta segunda-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2023 às 21:31

Publicado em 20 de Março de 2023 às 21:31

Um ônibus do sistema Transcol teve um princípio de incêndio na tarde desta segunda-feira (20), em Laranjeiras, na Serra. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para controlar as chamas. De acordo com a corporação, ninguém se feriu. 
"Não houve feridos nem solicitação de perícia", completou o Corpo de Bombeiros, em nota.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que o ônibus não estava em atendimento à população. "O veículo estava sendo recolhido para a garagem no momento do incidente. O princípio de incêndio foi contido e não há feridos. Os motivos serão apurados", disse o órgão.

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