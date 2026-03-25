Morro do Quadro

Tragédia em Vitória: irmãos morrem em incêndio presos dentro de quarto

Ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (25), no Morro do Quadro; mulher de 56 anos e homem de 54 anos moravam juntos

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de março de 2026 às 08:51

Duas pessoas morrem em incêndio em casa do Morro do Quadro em Vitória Crédito: Ronaldo Rodrigues

Dois irmãos morreram em um incêndio em uma casa no Morro do Quadro, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (25). A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que três irmãos dormiam na casa quando um deles, uma mulher de 56 anos, teria iniciado o incêndio. Testemunhas relataram que ela tinha transtorno psiquiátrico (esquizofrenia) e que já tinha tentado colocar fogo na casa em outras ocasiões.

Vizinhos contaram que acordaram de madrugada com a casa já pegando fogo. O irmão de 54 anos tentou salvar a irmã, momento em que os dois ficaram presos dentro do quarto. Um terceiro irmão, de 58 anos, foi socorrido e levado para o hospital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local não havia mais chamas, mas foram identificadas duas pessoas em óbito, por isso a Polícia Científica foi acionada.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram procuradas para mais informações sobre o caso. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta